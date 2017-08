[BUZZ] Benoit Costil à Rennes, un webdoc sur les grands chantiers rennais et le quiz de la préfecture de Bretagne

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web. Rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30 et sur Facebook et Twitter.

Benoit Costil de retour... à Rennes

L'ancien gardien du Stade Rennais Benoit Costil est de passage en Bretagne. Et il le raconte sur son compte Instagram. Benoit Costil joue maintenant à Bordeaux mais selon certains tout ne se passe pas au mieux. On a même entendu des supporters scandés le nom de l'ancien portier girondin le week-end. Cela n'a pas beaucoup plus à l'ancien rennais qui serait sorti fâché du stade. Et apparemment, cet incident lui a donné envie de revenir en Bretagne, à Rennes. Depuis dimanche il poste ainsi des photos de sa virée bretonne. D'abord le panneau de signalisation de Rennes, puis une photo avec Romain Danzé, une autre avec Benjamin André. Il a ensuite profité d'une piscine et même fait un barbecue.

Capture d'écran du compte Instagram de Benoit Costil

Capture d'écran du compte Instagram de Benoit Costil

On le sait aussi grâce à des Rennais qui l'ont reconnu et qui en parle sur Twitter.

Qui c'est qui me double dans rennes Benoit costil😏❤️❤️ — Taverne (@quentingfrlt) August 27, 2017

Benoît Costil est de retour à la maison 🙏🔴⚫️ pic.twitter.com/p3TcnWRL1E — Pinaultinho ❤️ (@SaaiQo) August 27, 2017

Rennes: un webdoc sur les grands chantiers de la prochaine décennie

Qu'on habite à Rennes ou dans la métropole ou même qu'on y passe de temps en temps, on ne peut pas ignorer que partout ou presque, la ville est en chantier. C'est peut-être pour nous faire patienter et pour qu'on puisse de projeter dans le Rennes de demain, que la ville a réalisé un webdoc. Un site internet très bien fait qui présente ces grands projets qui "font entrer Rennes dans une nouvelle ère, et qui boostent l’emploi et l’économie locale." Mélange de texte, de photos, de dessins, de chiffres clés et de vidéos, le webdoc permet de se projeter dans la ville en 2027. Gros plan notamment sur le quartier EuroRennes, le couvent des Jacobins, les portes mordelaises ou encore les Prairies Saint-Martin.

[webdoc] "La nouvelle décennie rennaise" : ces grands projets qui vont transformer #Rennes et sa métropole ! https://t.co/L9RrgTol37pic.twitter.com/MOsVpeyohk — RennesVilleMétropole (@metropolerennes) August 22, 2017

La préfecture de région teste nos connaissances sur la Bretagne

Patrimoine, géographie, ou encore gastronomie, explorez la diversité de notre territoire à travers 10 questions. C'est ce qu'on peut lire sur le site internet de la préfecture de Bretagne qui propose donc pour la fin de l'été un questionnaire en ligne sur notre région. A vous de jouer.