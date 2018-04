Bretagne, France

Brut diffuse ses vidéos sur les panneaux numériques de Rennes

Photo d'une vidéo diffusée jeudi 12 avril sur un panneau publicitaire numérique de la ville de Rennes © Radio France - Justine Sauvage

Rennes Métropole annonce l'arrive de Brut sur ses panneaux publicitaires numériques. Brut est un média social qui propose des vidéos courtes mettant en avant des initiatives ou des porteurs de projet innovants. Lancé en novembre 2016, Brut rencontre un vrai succès sur les réseaux sociaux avec 133 millions de vidéos vues le mois dernier en France. Depuis ce jeudi, Brut diffuse des vidéos sur les nouveaux panneaux numériques implantés à Rennes en mars dernier. Chaque semaine, cinq contenus sur mesure pour la ville seront proposés ce dont se réjouit sur Twitter Nathalie Appéré. La maire de Rennes écrit "Ravie de vous annoncer notre partenariat avec Brut. Rennes fait naître un nouveau média, directement dans la rue via les panneaux numériques. Une vraie opportunité de faire connaître les initiatives rennaises en matière de solidarité et de transition écologique." Un tweet qui fait un peu tousser les internautes. Ces panneaux sont décriés par certains élus et habitants qui les jugent énergivores. Sur Twitter, l'annonce de la ville de Rennes est donc déjà critiquée. Simon écrit : des "panneaux numériques pour promouvoir la transition écologique? Complètement incohérent" ou encore Maya : "la transition écologique, on va faire comme si on avait rien lu. Et le rapport avec la solidarité?".

Le Stade Briochin fait appel aux internautes pour s'acheter un minibus pour transporter ses jeunes licenciés

Le club de foot de Saint-Brieuc voudrait investir dans un bus pour les déplacements de ses équipes. Pour cela une campagne de financement participatif vient d'être lancée sur le site leetchi.com. "Cet investissement permettra à nos jeunes de continuer à performer dans les meilleurs niveaux régionaux mais aussi de participer à des tournois plus éloignés ainsi qu’à des rencontres amicales contre des équipes de départements, régions différents" peut-on lire dans le descriptif du projet. Ce bus de 9 places coûte 18 000 euros. La collecte vient juste de démarrer, elle va durer deux mois et demi.

Sensation Bretagne va mettre en valeur le littoral breton en vidéo

Sensation Bretagne est une association qui regroupe 23 stations littorales de la région. Avant l'été, elle souhaite réaliser des petites vidéos mettant en lumière des idées de balades, de visite ou d'activités à faire sur les côtes bretonnes. Pour cela, Sensation Bretagne sollicite les internautes dans une vidéo publiée sur Facebook pour qu'ils proposent des idées, des défis. Les propositions les plus originales feront l'objet d'une vidéo. Quelques idées ont déjà été publiées, celle de Carine qui propose "Un cours de yoga sur la plage de Cancale" ou d'Igor qui aime "la pêche à pied à Locquirec".