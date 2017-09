[BUZZ] Covoiturer avec IDVroom, la campagne de David Lappartient sur Facebook et une cagnotte pour aider Loup Bureau

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web. Rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30 ou via Facebook et Twitter.

IDVroom lance Pop&Vroom

Du nouveau en matière de covoiturage en Bretagne ! Il s'agit d'un nouveau service proposé par IDVroom, le site de covoiturage de la SNCF. Un site et une application mobile qui comptent déjà 400 000 utilisateurs dont 40 000 en Bretagne et qui sont spécialisés dans les trajets de proximité. Des trajets en voiture entre son domicile et son travail, d'adresse à adresse souvent domicile/ travail, d'adresse à adresse, pour des distances moyennes de 50 kilomètres. En Bretagne, cela représente déjà 1.8 millions de kilomètres proposés.

Frédérique Ville directrice d'IDVroom Copier

Fort de ce succès, IDVroom a décidé de proposer un nouveau service, appelé Pop and Vroom :

Frédérique Ville la directrice d'IDVroom Copier

Pop&Vroom se présente sous la forme d'une nouvelle application qui en Bretagne propose 4 trajets spécifique entre Saint-Malo et Rennes, Retiers et Rennes, Nantes et Rennes et Laval et Rennes. Des lignes avec des arrêts spécifiques :

Frédérique Ville la directrice d'IDVroom Copier

Au total Pop&Vroom propose depuis mercredi matin, 17 lignes de covoiturage en un clic partout en France dont 4 à destination ou au départ de Rennes.

David Lappartient en campagne aussi sur Facebook

Le maire de Sarzeau dans le Morbihan, David Lappartient, est candidat à la présidence de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. L'élection aura lieu ce jeudi en Norvège, à l'occasion des championnats du monde. L'élu breton est donc en campagne sur le terrain auprès des 45 grands électeurs du monde entier qui votent pour choisir leur président mais aussi sur le net. Il vient de poster sur sa page Facebook son portrait en vidéo, en français et en anglais.

Une cagnotte en ligne ouverte pour Loup Bureau

Le journaliste français formé à Lannion en Bretagne, Loup Bureau a passé 50 jours en détention en Turquie avent d'être libéré vendredi dernier. Son comité de soutien a mis en place un pot commun sur le site internet du même nom afin de l'aider à rembourser ses frais de justice et à reconstituer son équipement audiovisuel qui a été confisque par la justice turque.