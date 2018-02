Un nouveau challenge relevé par des agriculteurs bretons !

Après les selfies avec leurs animaux depuis leurs fermes, voilà que certains éleveurs français et notamment en Bretagne relèvent le #MilkPintChallenge, ou le "challenge de la pinte de lait". Un défi qui arrive d'Angleterre et qui a plu à une agricultrice bretonne adepte de Twitter. Il s'agit d'Elodie Le Mailloux, qui possède des vaches laitières à Arzal à l'est de Vannes dans le Morbihan. On la découvre donc cette semaine dans une vidéo postée sur son compte Twitter, elle y boit un grand verre de lait (de ses vaches bien sur ! ) face caméra. Ensuite la jeune femme nomme trois personnes pour relever son challenge notamment un autre "agriwittos" qui lui a déjà répondu en vidéo avec son verre de lait. Un #MilkPintChallenge qui fait le buzz sur le net, à quelques jours du début du Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes le 24 février à Paris.

Un bolide dans le ciel breton lundi matin

Un bolide a été observé tôt lundi matin dans une partie Nord Ouest de la France. De quoi s'agit-il? Un bolide est un météore (synonyme d’étoile filante) très lumineux. Une définition que l'on trouve sur le site vigie-ciel.org qui confirme qu'un joli bolide a été observé depuis le nord ouest de la France lundi matin vers 6 heures. La traînée lumineuse a notamment été observée en Bretagne à Rennes et Vannes.

Ce site internet, tout le monde peut l'utiliser pour signaler ses observations.

Priscilla Abraham la responsable du Planétarium de l'espace des sciences de Rennes Copier

Certains internautes ont signalé le bolide sur le site vigie-ciel. D'autres ont également partagé leur observation sur Twitter.

#Météorite au dessus de l'aéroport de Saint Jacques de la Lande #Rennes — GTCiste (@GTCiste) February 12, 2018

Salut @meteofrance@MeteoBretagne@meteomedia une méga étoile filante est passée au dessus de ma tête en ille et vilaine a 6h06 ce matin... la puissance de la lumière était assez impressionnante... avez-vous détectez quelque chose ?! #etoilefilante#etoile#meteore#Bretagne — Jaz (@JazRoazhon) February 12, 2018

Météorite qui passe tranquille à 6h06 au dessus de ma tête ! L’impressionnante luminosité me rappel cette brillante victoire au Stade des Lumières de mon très cher @staderennais#SRFC#OLSRFC#Meteorite ❤️🖤 — Jaz (@JazRoazhon) February 12, 2018

"La fête à Pontivy", c'est la chanson et le clip délirants de trois jeunes Bretons !

Plus de 80.000 vues déjà pour cette chanson réalisée par Charx, Romé et DJ SouCrak, alias Charles, Rémi et François. Ces trois amis se connaissent depuis le lycée à Pontivy et il y a un mois et demi, ils ont posté sur Facebook leur premier clip pour leur chanson "La fête à Pontivy". Charx, Romé et DJ SouCrak ont l'habitude de chanter dans des bars pour leurs proches. Cette chanson raconte leurs soirées et leurs anecdotes à Pontivy. C'est d'ailleurs en soirée que les paroles ont été écrites il y a deux ans. Et il y a un mois et demi, les trois jeunes se décident à faire une mélodie. Dans la foulée, ils réalisent le clip et le mettent sur Youtube, "pour les potes" explique Rémi. "On s'était dit qu'on ferait peut-être 2.000 vues". Un objectif largement dépassé aujourd'hui. Prochaine étape : un nouveau clip qui sera dévoilé prochainement. Un morceau "jazz crooner", dans un tout autre style, sobrement intitulé "Ricard merveilleux".