[BUZZ] Des cartes postales pour une prof bretonne, le Festival international du Film britannique et une vidéo de Dinard

Elle veut des cartes postales pour ses élèves bretons

Pour la rentrée, l'initiative d'une institutrice bretonne. Annabelle Thu Lan a en charge une classe de maternelle à Brest et sur sa page Facebook elle explique qu'elle a créé pour ses élèves un "meuble des continents avec des tiroirs remplis d'objets authentiques/ de cartes postales ou de guides venus des 4 coins du monde". Elle appelle donc les internautes à partager sa publication Facebook et à leur envoyer à sa classe et à elle une petite carte postale "qui ferait vraiment le bonheur de mes élèves et leur permettrait d'affiner leurs connaissances géographiques" précise la professeure des écoles! La bretonne promet même une petite photo en remerciement. La publication a déjà été partagée plus de 130 fois et en commentaires Annabelle Thu Lan a déjà des promesses de cartes postales du monde entier notamment du Pérou, de Bolivie, du Koweït, de Grande-Bretagne ou du Mexique.

Le concours photo du Festival international du Film Britannique de Dinard

La 28ème édition du Festival International du Film Britannique de Dinard a lieu du 27 septembre au 1er octobre prochain. Le festival a présenté cet été la bande annonce de l'édition 2017.

Cette année, le Festival propose également un concours photos sur le réseau social Instagram. Un concours imaginé autour de l'affiche du festival où l'on voit une mamie très rock and roll boire une tasse de thé. "Et vous, le thé vous le buvez comment?" demande les organisateurs du concours. Pour participer, il faut mettre en scène un personnage dans la même position que sur l'affiche avec une tasse de thé et sa soucoupe. Pour le reste, les participants ont une totale liberté. Pour participer, il faut remplir un formulaire en ligne sur le site du festival. Les photos seront ensuite publiées sur le compte Instagram de @dinardfilmfest. Attention il faut s'inscrire avant le 17 septembre.

Dinard vue du ciel

Une nouvelle vidéo de Dinard depuis le ciel est à découvrir via Facebook sur le compte de Virgile Loisance, un vidéaste spécialiste des images filmées par un drone. Ce n'est pas sa première vidéo de la ville bretonne mais comme à chaque fois le charme opère.