Un jeu pour gagner des places pour aller voir Rennes/ PSG samedi

Le match de championnat entre le Stade Rennais et le PSG samedi 16 décembre se joue à guichet fermé. Les places se sont vendues en quelques heures en octobre dernier. Pour y aller quand même, le club de foot rennais met des places en jeu en ce moment. Pour tenter sa chance, il faut aller sur la page Facebook du Stade Rennais FC ou directement sur le site du club et répondre à deux questions. Les gagnant seront connus jeudi à 17h30.

"Terrain Favorable", une websérie sur le club amateur de rugby de Saint-Père Marc en Poulet en Bretagne

“Terrain Favorable”, c'est le nom de cette série documentaire qui met en valeur le club de rugby amateur de Saint-Père Marc en Poulet près de Saint-Malo en Bretagne. Un grand club qui compte 200 licenciés dans une petite commune de 2000 habitants et qui a été fondé notamment par Adrien Laval. Ce dernier a fait appel à Sylvain Marconnet, ancien international du XV français pour l'aider à faire grandir le club amateur. Le tricolore accepte de venir en Bretagne... et il emmène avec lui Thierry Dusautoir, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby et Jonny Wilkinson, légende du rugby anglais. La websérie compte 5 épisodes et a été réalisée par Benoit Pensivy. Elle est à retrouver sur Youtube.

Donald Trump affirme que le Mont-Saint-Michel est breton !

Pour le président américain Donald Trump, le Mont-Saint-Michel est breton ! C'est ce qu'on peut lire sur un cahier d'ordonnances brandi par l'intéressé avec un petit dessin du Mont sur la page adjacente. Il s'agit bien sur d'un photomontage réalisé par le site Topito, avec cette légende : "Il est fou". Cela a eu beaucoup de succès auprès des internautes bretons, mois en Normandie !