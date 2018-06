Bretagne, France

Des Bretons racontent leur périple à Moscou avant le match France-Danemark

Les 5 amis prennent la pose avant leur départ pour Moscou - DR

Ils sont 5 supporters bretons partis à la coupe du monde vendredi dernier. Cinq papas rennais qui se sont envolés pour Moscou pour assister au match France-Danemark mardi après midi. Jean-Christophe, Mika, Julien, Paco et JB ont déjà passé deux jours en Russie, et ils relatent leurs aventures sur un blog intitulé "Vodka Rennes Buts". En quelques lignes, on apprend qu'ils ont déjà failli rater leur avion aller à cause d'un mauvais numéro de porte d'embarquement inscrit sur leur billet. Leur première nuit dans un hôtel proche de l'aéroport de Moscou a été épique, il n'y avait que trois lits pour cinq grands gaillards! Depuis tout va mieux, les supporters ont récupéré leurs pass pour le match de foot de mardi. Ils sont aussi allés assister à un ballet au Bolchoï. Et dimanche soir, après une journée de visite dans Moscou, ils ont fini la soirée au café Pouchkine pour déguster de la vodka. Le blog "Vodka Rennes Buts" est tenu par le journaliste Jean-Christophe Collet qui écrit des articles sur le site Rennes infos autrement.

La communauté des fans de Bretagne est mise à contribution sur Facebook

Via la page Facebook Fans de Bretagne, les internautes sont invités à partager leurs bons plans dans la région. Des conseils avisés qui peuvent servir entre Bretons mais aussi à tous les vacanciers qui vont arriver dans les prochaines semaines en Bretagne. On trouve déjà sur cette page plein de conseils et de photos voire de vidéos d'endroits exceptionnels de la région. Mais désormais depuis ce mois de juin, les administrateurs posent aussi une question aux internautes pour enrichir cette page. Ce mois-ci la question était "Quel est votre petit port breton préféré?". Il y a eu plus de 200 réponses et 150 commentaires. Pour juillet, les internautes peuvent déjà plancher sur la prochaine question : "Vos plus beaux endroits pour admirer les couchers de soleil". Une question à retrouver bientôt avec les réponses sur la page Facebook de Fans de Bretagne qui compte plus de 150 000 abonnés.

Un nouveau site pour la 40ème édition des Transmusicales

Cette année, les Transmusicales de Rennes vont fêter leur 40ème édition. Cela valait bien un nouveau site internet. On y trouve déjà des informations concernant le festival en décembre prochain mais aussi la saison de l'Ubu et les actions menées à Rennes tout au long de l'année dans le cadre des Transmusicales. On peut même déjà acheté des pass pour assister aux Trans. Et pour attendre décembre et replonger dans l'histoire du festival de musique, une web app a été créée en partenariat avec la société Klaxoon. Elle s'appelle Trans Music Maps, la carte des Transmusicales si l'on veut. On y voyage dans toutes les programmations du festival édition par édition depuis 1979. L'occasion de découvrir 1600 morceaux, 2500 artistes et 11 000 photos de ces 40 ans d'histoire. On peut même choisir ses favoris et alors construire sa propre cartographie des Trans.