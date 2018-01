Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Bretagne, France

La tempête Eleanor vue d’un drône

A Saint-Malo, le passage de la tempête Eleanor a engendré de sérieux dégâts sur la digue et les rues proches de la plage. Les fortifications vont devoir être consolidées, certaines même réparées. Le maire Claude Renoult a donc demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Mais Eleanor a aussi fait le bonheur des photographes et vidéastes. L’entreprise de communication Easy Ride a ainsi filmé les remparts et la digue frappés par des vagues de plusieurs mètres… Le tout grâce à un drône. Un procédé déjà utilisé lors des grandes marées, mais le résultat est évidemment plus spectaculaire cette fois.

La vidéo a déjà été vue plus de 8.000 fois sur facebook.

Made in Rennes, quand les bruits de la ville s’invitent dans la musique

Erwan Dubois, alias Woodee, est un compositeur de musique électronique de voyage. Pour débuter celui qui l’emmène actuellement jusqu’en Amérique du Sud, il a donc réalisé un nouveau clip dont les images sont tournées dans plusieurs lieux de Rennes, et surtout des sons enregistrés à 99% dans la ville, en utilisant les bruits du quotidien. Au fil de la mélodie, on peut y entendre l’annonce de la station de métro Villejean, ou encore le bruit d’un tapis roulant… Des sons remixés et transformés en morceau électro :

Un clip original qui a déjà eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, notamment grâce à un partage par la page de Rennes Ville Métropole. La vidéo y a été vue plus de 13.000 fois.

Le RCK en lice pour le meilleur tifo 2017

A chaque rencontre footballistique, le match ne se joue pas que sur le terrain mais aussi en tribune pour les supporters rennais.

Le site Ultras-tifo a sélectionné les 25 meilleurs tifos de l'année dernière selon lui, sur des critères d'originalité et de pyrotechnie. Celui réalisé par le Roazhon Celtic Kop en février dernier contre Lorient en fait partie. Pour ses 25 ans le RCK avait réalisé un tifo en rouge et noirs, représentant les supporters, avec une chorégraphie et des fumigènes en prime.

Pour que le RCK gagne cette compétition, il lui faut obtenir le plus de likes de leur photo sur la page facebook d'Ultra Tifos.Les votes sont pris en compte juqu'au 15 janvier.