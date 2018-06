Bretagne, France

Cette Bretonne interpelle Emmanuel Macron dans une vidéo au sujet du handicap

Le chef de l'état est attendu en Bretagne mercredi et jeudi. Pour tenter de le rencontrer, une Bretonne a décidé de l'interpeller dans une vidéo mise en ligne sur Facebook. Carole Bourdais-Savé a créé La Maison Escargot à Plédéliac dans les Côtes d'Armor où sont scolarisés deux de ses enfants handicapés. Elle cherche des financements et utilise l'humour, voire l'auto-dérision et de grosses lunettes oranges pour s'adresser à Emmanuel Macron. Depuis son ouverture, la Maison Escargot, la première école conductive en Bretagne qui utilise une méthode d'éducation spécialisée pour infirmes moteurs cérébraux, a déjà accueilli une quarantaine d'enfants. Il faut 75 000 euros par an pour la faire fonctionner. N'ayant aucune subvention publique car la méthode n'est pas reconnue pour l'instant, Carole Bourdai-Savé a décidé d'interpeller directement Emmanuel Macron pour lui demander de l'aide. Elle espère que sa vidéo arrivera jusqu'au chef de l'Etat. En attendant, la vidéo fait le buzz sur Facebook.

L'Ile de Sein, prochain Village préféré des Français ?

L'élection du Village Préféré des Français a lieu ce mardi soir. C'est la 7ème édition de cette émission présentée par Stéphane Bern. Parmi les 14 villages en lice cette année, la Bretagne est représentée par l’île de Sein dans le Finistère. On connaîtra le vainqueur à l'issue de l'émission programmée sur France 2. On se souvient que la Bretagne a déjà gagné deux fois : grâce à Ploumanac'h dans les Côtes d'Armor en 2015, et Rochefort-en-Terre dans le Morbihan en 2016. Mais il y a un concurrent redoutable dans la liste des 14 cette année, le Mont-Saint-Michel, mais qui est un peu breton non?!

La vidéo du rempliassage de la piscine Bon Secours à Saint-Malo

Chaque année avant l'été, la piscine marine sur la plage de Bon Secours à Saint-Malo est vidée et nettoyée. Ensuite à marée haute, la mer reprend ses droits. La séquence a été filmée par la ville. L'eau qui petit à petit déborde et immerge la piscine dont il ne reste plus que le plongeoir. C'est très beau et de nombreux badauds sont venus assister à la scène.