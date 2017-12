[BUZZ] Eurosport qui demande pardon au Vannes OC, le crowdfunding pour Territoire Zéro Chômeur et Stewart Clothing

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, rendez-vous chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

La chaîne télé Eurosport demande pardon aux Bretons via Twitter

A l'occasion du tirage au sort des 32ème de finale de la coupe de France lundi soir, la chaîne Eurosport a fait une erreur. Elle avait réalisé une belle carte de France pour placer les clubs de foot qui vont y participer, et là, au milieu du tirage, alors qu'on apprend que le Stade Briochin affrontera le Vannes OC, et bien la ville morbihannaise apparaît sur cette carte dans le Nord de la France ! Le club de foot breton n'en est pas revenu d'avoir comme cela en une image changé de région. Le VOC s'est donc fendu d'un tweet et a interpellé Eurosport en écrivant "quand vous voulez pour les cours de géographie". La chaîne télé, bonne joueuse, a répondu toujours via Twitter avec ce message "On a commencé #pardon" et avec en photo la première page du livre "La géographie pour les nuls".

Toutes les affiches de ces 32è de finale de la coupe de France sont à retrouver ici. Le Stade Rennes recevra le PSG. Les matches auront lieu les 6 et 7 janvier

La campagne de financement participatif lancée par l'entrepris Tezea

L'entreprise créée par ATD Quart Monde fait partie de l'expérimentation "territoires zéro chômeur". Elle n'embauche que des personnes sans emplois grâce à des aides financières. Et elle vient de lancer une campagne de financement participatif qui va durer 50 jours. L'objectif c'est de récupérer 50.000 euros pour développer quatre activités dont un service de blanchisserie et une conciergerie. Il s'agit aussi de recruter une cinquantaine de personnes au chômage comme l''explique Denis Prost, chef de projet "Territoires zéro chômeurs" à Pipriac et Saint Ganton :

Denis Prost, chef de projet "Territoires zéro chômeurs" à Pipriac et Saint-Ganton, en Ille-et-Vilaine Copier

Vous pouvez faire un don en ligne jusqu'au 19 janvier. Près de 5000 euros ont déjà été récoltés.

La marque Stewart Clothing créée par quatre jeunes Bretons

Jules, Hamon, Rémi et Paolo sont amis. Trois sont encore en Terminale au Lycée Saint-Sauveur de Redon en Ille-et-Vilaine. Cet été, ils ont décidé de se lancer dans la vente de vêtements sur internet. Ils ont créé leur marque "Stewart Clothing" avec quelques modèles de T-Shirt et de sweats. Un projet que ces jeunes Bretons mènent de A à Z : du graphisme des vêtements, à la commande des habits et à leur commercialisation sur internet. Pour se lancer vraiment, les quatre amis ont créé une cagnotte de financement participatif. L'argent servira à investir dans la marque Stewart Clothing comme l'explique Paolo l'un des associés :

Paolo l'un des associés de Stewart Clothing Copier

Au fait, pourquoi ce nom de Stewart Clothing ? Parce que la maman de Jules, l'un des associés, est originaire d'Ecosse et qu'elle appartient au clan "Stewart", enfin "clothing" ce sont les habits en anglais !g