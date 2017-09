[BUZZ] Felger TV la webtélé des Fougerais, ZUPdeCO propose du tutorat à Rennes et les quinquas mis à l'honneur à St-Malo

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique et sur Facebook et Twitter.

Felger TV, la webtélé des Fougerais

Depuis début septembre, les internautes peuvent découvrir les épisodes de Felger TV, la webtélé des Fougerais dont le credo est de mettre en valeur la ville de Fougères, ses commerces et ses associations. Bref, tout ce qui fait que la ville bouge ! Au programme donc du sport, de la mode, des reportages en immersion et surtout de l'humour.

Le premier épisode de Felger TV est consacré à l'association La Sirène, qui met en valeur le patrimoine industriel de Fougères.

La chaîne Felger TV c'est une idée de Manu, Nina et Romuald. Ils cherchent des idées pour leurs prochains rendez-vous, pour cela on peut leur envoyer un mail à contact@felgertv.com. Un nouvel épisode doit être publié chaque vendredi en fin de journée.

L'association ZupdeCo cherche des étudiants pour être tuteurs dans les collèges de Rennes

140 jeunes sont invités à devenir bénévole pour encadrer un ou deux élèves pour leurs devoirs, deux heures par semaine. Les collèges Rosa Parks, Clotilde Vautier et Cleunay à Rennes sont concernés par ce tutorat. Pour attirer les candidats, l'association ZUPdeCO mise sur l'humour avec un appel à la candidater sur Twitter, version blockbuster américain.

📢 A PARTAGER ! @ZUPdeCO recherche des tuteurs bénévoles (2h/semaine) pour aider des élèves en difficulté scolaire.► https://t.co/XQWS0QzLi8pic.twitter.com/sMTvX6VQuV — ZUPdeCO (@ZUPdeCO) September 6, 2017

Saint-Malo recherche des quinquas pour commémorer la fusion de 1967!

Via Facebook la ville de Saint-Malo recherche des quinquagénaires nés dans la cité malouine en 1967. Ainsi toute personne née en 1967 à Saint-Malo, Saint-Servan ou Paramé peut s'inscrire par mail pour participer à une séance photo. Les portraits seront ensuite exposés dans la cité corsaire en novembre prochain. Pour participer il faut s'inscrire avant lundi 25 septembre dernier délai. Pourquoi 1967? Parce que c'est la date de la fusion des communes de Saint-Malo, Saint-Servan et Paramé. Ces portraits de quinquas sont donc un des événements prévus pour célébrer les 50 ans de la fusion !