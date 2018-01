Gabin veut fait son Paris-Brest

Il n'a que 9 ans et il s'appelle Gabin et il veut faire Paris-Brest à vélo pour la bonne cause. Ce jeune de Hédé-Bazouges doit partir le 22 avril pédaler avec son grand-père et son père. Un défi sportif au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose, une maladie dont souffre une amie d'enfance de sa mère. C'est aussi en voyant un jeune de son âge faire 600 km à vélo l'an dernier pour rejoindre le tour de France que Gabin s'est lancé ce pari. La famille cherche des sponsors. Elle vient de lancer une cagnotte en ligne pour financer le projet. Une première cagnotte avait déjà été lancée depuis plusieurs mois, pour venir spécifiquement en aide à l'association.

Vincent Hesry, le papa de Gabin Copier

Une cagnotte en ligne pour réhabiliter une résidence sociale de Saint-Brieuc

L'association Adalea, qui propose des logements adaptés pour les personnes fragilisées, doit rénover plusieurs logements de Saint-Brieuc. Coût estimé des travaux : 160.000 euros. Alors pour les financer, Adalea a lancé sa première cagnotte participative sur le site lespetitespierres.org pour récolter déjà 14.000 euros, soit les fonds nécessaires pour réhabiliter un appartement. Si vous donnez 1 euro, les partenaires de l'association versent le même montant. En deux mois, plus de 6.400 euros ont été récoltés.

Hoali, l'application briochine pour trier ses déchets

Hoali, cela signifie "vie" en Breton et la "vague" en Hawaïen. Créée il y a un an, cette application mobile nous incite à réduire nos déchets en nous proposant de géolocaliser la poubelle la plus proche. Elle indique aussi les règles de tri selon la ville puisque cela peut varier. Et Hoali propose désormais des récompenses aux bons élèves à Saint-Brieuc. A partir d'aujourd'hui, elle met au défi les Briochins et ceux qui sont les plus écolos recevront des bons d'achat chez des entreprises partenaires.