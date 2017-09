[BUZZ] Il traverse l'Atlantique en kayak et arrive en Bretagne, le nouveau projet de Combat de Coqs et @ArchivesRennes

L'actu de la Bretagne connectée, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 dans le Buzz Armorique. Ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web et les réseaux sociaux.

Il traverse l'Atlantique en kayak et arrive en Bretagne

On le surnomme Olek, il a presque 71 ans et il est ce qu'on appelle un aventurier de l'extrême. Ce Polonais vient de réaliser un de ses rêves: traverser l'Atlantique en kayak au départ de New York direction le port du Conquet dans le Finistère. Olek avait d'abord prévu de rejoindre Lisbonne, mais les tempêtes et les courants l'ont fait dériver vers notre région. Il est arrivé en héros ce week-end comme on peut le découvrir sur sa page Facebook. Olek alias Aleksander Doba est déjà reparti pour la Pologne... en voiture cette fois. C'était déjà la 3ème fois qu'il traversait l'Atlantique en kayak, il l'avait déjà fait en 2010 et 2011.

La nouvelle aventure de Combat de coqs

Combat de coqs, c'est l'idée de deux amis originaires de Rennes, Antoine et Quentin. Ils ont d'abord créé une application pour smartphone sous forme de jeu de culture générale. Un jeu qui existe désormais "en vrai" sous forme de boîte pour jouer chez soi entre amis. Mais les deux Bretons veulent aller encore plus loin et proposer une édition Breizh de leur Combat de Coqs.

Fin juillet, ils ont donc relancer une campagne de financement participatif. Il ne reste plus que 9 jours pour les aider à boucler le budget pour lancer ce Combat de coqs Edition Breizh. Antoine et Quentin ont déjà récolté plus de 10 000 euros sur les 13350 voulus. Pour donner envie de les soutenir dans ce nouveau projet, les deux amis rennais ont sillonné la Bretagne tout l'été. Ainsi on les découvre en vidéo sur Facebook au Festival Photo de La Gacilly, au Festival Interceltique de Lorient, ils sont même aller voir les poulets de Janzé.

Les Archives de Rennes débarquent sur Twitter

Les Archives de Rennes profitent de la rentrée pour faire leur entrée sur Twitter avec le compte @ArchivesRennes. Premier message ce lundi 4 septembre qui a reçu un salut confraternel des archives de... Pontivy.

C'est la rentrée aux #Archives de #Rennes! Nous voici sur Twitter pour vous faire découvrir nos activités et nos coulisses.#monpremierTweetpic.twitter.com/FNp4lgUmYm — Archives de Rennes (@ArchivesRennes) September 4, 2017