inOut, le festival international des mobilités numériques à Rennes !

Le Festival inOut 2018 démarre mercredi, jusqu'à dimanche, à Rennes et déjà plus de 800 professionnels sont inscrits au In, pour les événements organisés notamment au Couvent des Jacobins. Mais sur les réseaux sociaux, Rennes Métropole présente aussi quelques unes des surprises prévues pendant le festival, côté "out", pour le grand public ! Par exemple, ce inOut sera l'occasion de mettre en circulation les deux premiers Blue Bus électriques dans la ville. Ils feront la navette entre l’esplanade Charles-de-Gaulle et le mail François-Mitterrand, le tout gratuitement ! Le public pourra aussi tester sur l'esplanade Charles de Gaulle une trottinette électrique, un gyropode ou un vélo à assistance électrique. Si on préfère fabriquer son moyen de transport, l'association Bug propose de nous aider à finaliser un kart électrique. Il y a plein d'autres activités programmées sur les prochains jours. Tout est à découvrir sur le site inOut 2018 ou sur les réseaux sociaux avec le #inOut2018.

A l'occasion d'#inOut2018, les Bluebus 100% électriques circuleront pour la première fois à #Renneshttps://t.co/TaxiZwIgl8 — Rennes - inOut 2018 (@inOut2018) March 8, 2018

Les Inachevés, condamnés et à nouveau convoqués par la justice

Les Inachevés ce sont des youtubeurs rennais qui font le Buzz avec leurs vidéos humoristiques. En décembre, ils avaient débarqué sur la pelouse du Roazhon Park, déguisés en tortues ninja, pendant le match Rennes - PSG, pour aller saluer Kylian Mbappé surnommé Donatello par ses coéquipiers, l'une des tortues ninja. Un envahissement de terrain filmés et qu'ils avaient diffusé sur internet. Un vrai buzz, sauf que les deux frères avaient fait 15h de garde à vue et qu'ils étaient poursuivis par la justice. Et bien Les Inachevés viennent de publier une vidéo dans laquelle on voit Romain, l'un des deux youtubeurs, arriver au tribunal correctionnel, en tout cas c'est ce qu'il affirme. Après avoir piégé la sécurité du Roazhon Park, il aurait donc remis cela avec le délégué du procureur. Au tribunal, on l'a donc informé qu'il devait payer 350 euros d'amende par personne et chacun a une interdiction de stade pendant 6 mois. Une peine qui pourrait s'alourdir car filmer dans un tribunal c'est totalement interdit. D'ailleurs le membre des Inachevés qui a fait la vidéo au tribunal doit être à nouveau convoqué pour répondre de cette nouvelle infraction.

Un clip hommage à Claude François tourné à Saint-Malo

Ce dimanche 11 mars, on commémorait les 40 ans de la disparition de Claude François. Pour l'occasion, le réalisateur et photographe malouin Stéphane Maillard a publié sur Facebook un clip qu'il a réalisé en 2013 pour le groupe Les Claudes. Un clip tourné à Saint-Malo, sur les remparts, sur le plongeoir de la piscine naturelle plage de Bon Secours, ou dans les rues de la cité corsaire, et qui s'intitule "D'Hommage à Claude François" avec des reprises de ses plus grands tubes.