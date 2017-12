Rennes, France

On commence avec cette bouteille à la mer lancée par l'Académie de Rennes sur Twitter

Hier l'académie écrit sur les réseaux sociaux :

@Thom_astro : les acteurs de l’@edd_acrennes et la DREAL seraient heureux de vous recevoir @Espace_sciences pour faire découvrir aux jeunes bretons la fragilité de notre planète le 29 mai 2018 pour l'ouverture de la Semaine Européenne du Développement Durable #EDD@Min_Ecologiepic.twitter.com/4DqkKWdiNo — Académie de Rennes (@acrennes) December 14, 2017

"@Thom_astro" c'est le nom sur Twitter de Thomas Pesquet, l'astronaute français qui a passé 6 mois cette année à bord de l'ISS la station spaciale internationale. L'académie de Rennes voudrait donc le faire venir en Bretagne en mai prochain et pour cela elle utilise Twitter. Pour l'instant, Thomas Pesquet n'a pas répondu.

On continue ce Buzz avec un site qui va intéresser les pêcheurs bretons

Capture d'écran du site comptoirdespêcheurs.com

Il s'appelle "le Comptoir des pêcheurs", il a été créé il y a deux ans par deux cousins, deux bretons Loïc Morin et Ludovic Hibon. Il rassemble déjà 1 million de visiteurs, on y trouve l'accès à près de 20 000 spots de pêche en France qui ont été référencés et approuvés par des pêcheurs. Autre service, le partage d'une sortie pour pêcher : par exemple, si vous avez un bateau mais que vous ne voulez pas partir seul, ou à l'inverse si vous avez un bon spot à partager et que vous cherchez quelqu'un avec un bateau... C'est une sorte de blablacar de la pêche pour partager sa passion. La nouveauté ces dernière semaines, les utilisateurs du comptoir des pêcheurs peuvent demander via le site internet, un gabarit, une sorte de grande règle. "Le pêcheur pose son gabarit au sol, son poisson à côté, détaille Loïc Morin, co fondateur du site. Il prend une photo avec son smartphone et ensuite laisse faire la technologie qui va lui donner la taille au millimètre près de son poisson. Cela permet d'homologuer sa prise".

Tout est expliqué sur le site, sachez qu'on y trouve aussi en un clic toutes les prévisions de sa commune : horaires des marées, météo marine et indice de pêchabilité du bar.

Enfin avis aux réalisateurs en herbe

🎬 APPEL À FILMS ! 🎬



🌙🎥 Festival 7ème Lune, Festival International du court métrage de Rennes ! 5e édition du 12 au 18 mars 2018.



Inscrivez-vous ici >> https://t.co/zf3sGMKV9apic.twitter.com/oN8zAkouLe — Festival 7ème Lune (@7emeLune) December 4, 2017

Il ne reste plus qu'un mois pour participer à 7ème Lune, le Festival International du court métrage de Rennes, dont la 5ème édition aura lieu en mars prochain. Pour candidater il faut avoir moins de 30 ans et proposer un court métrage de moins de 30 minutes. À vous de jouer donc en remplissant un formulaire en ligne assez détaillé. L'objectif étant de faire émerger des jeunes talents. Les organisateurs s'attendent à recevoir environ 3000 films!