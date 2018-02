Bretagne, France

WaryMe, l'application mobile pour gérer les risques d'intrusion et d'attentat

Créée en Bretagne, l'application WaryMe a vu le jour il y a deux ans à côté de Rennes. Le principe ? Renforcer la sécurité d'un établissement et de ses occupants face à différents risques, notamment les risques d'intrusion et d'attentat. S'il y a danger, les utilisateurs de WaryMe peuvent alerter de façon rapide et discrète les personnes en charge de la sécurité du site.

Boris Berger est l'un des cofondateurs de WaryMe :

Il faut avoir souscrit à WaryMe pour pouvoir l'utiliser. Au-delà des risques intrusion et attentat, l'application peut aussi servir en cas de coupure de courant, d'incendie, d'envahissement du site ou de cyberattaque. Aujourd'hui WaryMe est déjà utilisée par l'Agrocampus de Rennes mais aussi par les équipe d'Enedis pour accompagner les techniciens en intervention et éviter les accidents. La Région Bretagne serait aussi intéressée par cette application bretonne !

Ils pitchent au #CES2018 : @WaryMeFr et son application mobile qui révolutionne les moyens d’alerte et de communication de crise #TransitionConnectéepic.twitter.com/PWDMgleFiT — Enedis (@enedis) January 11, 2018

Sur Twitter, des photos de l'incendie du Parlement de Bretagne

Le 4 février 1994, une date que les Bretons connaissent, c'est celle de l'incendie du Parlement de Bretagne à Rennes. Il y a presque 24 ans. Cet incendie s'est déclaré après une journée de manifestation et de heurts entre pêcheurs et forces de l'ordre. Sur Twitter cette semaine, le Rennais Erwan Corre partage des photos qu'il a prises ce jour là. Des photos que ce webmaster a retrouvé dans ses archives personnelles et que peu de monde ont vu pour l'instant. Il y a quatre clichés à découvrir sur son compte Twitter. Des photos argentiques en noir et blanc qu'Erwan Corre met à disposition de tous via le site WikiCommons qui permet de partager des photos libres de droit. Il faut juste citer son nom en les utilisant.

J'ai retrouvé une partie de mes archives photographiques et notamment celles concernant la célèbre manif des pêcheurs à #Rennes du 4 février 1994... Là, l'instant "Zéro", vers 10h45, où tout dégénère... @ArchivesRennes@Histoire2Rennespic.twitter.com/kBc6BLnY8R — Corre Erwan (@CorreErwan) January 23, 2018

Et, quelques secondes plus tard... pic.twitter.com/vOaHy2NscP — Corre Erwan (@CorreErwan) January 23, 2018

Et la marche des CRS, descendant la rue Hoche à #Rennes... pic.twitter.com/mKrE6eKc8C — Corre Erwan (@CorreErwan) January 23, 2018

Les manifestants rue Nationale à #Rennes près du Parlement... pic.twitter.com/1muAkuofq6 — Corre Erwan (@CorreErwan) January 23, 2018

Des volontaires pour la Coupe du monde de foot féminin qui se déroule cet été en Bretagne !

Le foot féminin U-20 recherche des volontaires pour la Coupe du Monde 2018 ! Elle se déroulera en Bretagne cet été. Les matchs se dérouleront à Saint-Malo, Vannes, Dinan-Léhon et Concarneau, du 5 au 24 août. Seize équipes participeront au tournoi. Les sélections se déroulent en ce moment même, la France, elle, est qualifiée d'office. Mais "sans volontaires, pas de compétition et pas de fête !" explique la Fédération Française de Football sur son site internet. Pour devenir volontaire, il faut s'inscrire en ligne avant avril prochain. Il y a trois conditions à remplir : être majeur, être "motivé" pour organiser l'événement, et "être disponible au minimum les jours de match et de formation", cela va de soi. La FFF vient de publier une vidéo dans laquelle les premiers volontaires vous appellent à les rejoindre. Les 600 volontaires sélectionnés auront une formation au début de l'été.