[BUZZ] L'appli HandiPressante, le site des états généraux de l'alimentation et Brandon's Stories au château de Fougères

HandiPressante, l'appli pour trouver en un clic les toilettes les plus proches !

Qui ne s'est jamais retrouvé en ville avec une envie irrésistible de faire pipi ou avec quelqu'un qui en avait très envie ? Comment faire alors pour trouver les toilettes publiques les plus proches ? Désormais on peut sortir son smartphone et télécharger l'application HandiPressante. Elle a été créée pour le Réseau Breizh Paralysie Cérébrale par des étudiants de l'INSA (institut national des sciences appliquées) de Rennes. Au départ il s'agissait d'aider surtout les personnes en situation de handicap qui hésitaient à sortir de chez elles faute de trouver des toilettes publiques accessibles. Mais l'application peut servir à tout le monde. Elle fonctionne par géolocalisation et vous emmène en un clic aux WC les plus proches.

Les explications d'Amélie Colin, cordinatrice du Réseau Breizh Paralysie Cérébrale

HandiPressante est une application participative, ainsi chaque utilisateur peut ajouter des toilettes ou faire des commentaires sur la propreté ou la gratuite.

Explications d'Amélie Colin, cordinatrice du Réseau Breizh Paralysie Cérébrale

L'application est disponible pour l'instant gratuitement via GooglePlay.

Un site pour participer aux Etats Généraux de l'Alimentation

Les Etats Généraux de l'Alimentation, ce sont des ateliers pour façonner l'agriculture et la consommation de demain en France. Ils ont débuté fin août et doivent se poursuivre jusqu'en novembre. Ce mercredi, une première analyse à mi parcours doit être présentée. Mais les internautes peuvent aussi participer aux discussions via leur ordinateurs. Sur un site dédié, on peut après s'être inscrit participer à plusieurs concertations au sujet par exemple de la rémunération de producteurs ou encore sur l'information des consommateurs. Pour chaque consultation en ligne, l'internaute peut voter pour les propositions qu'il juge les meilleures, il peut aussi en faire lui même en partageant ses idées ou en soumettant des documents qu'il possède. Plusieurs milliers de contributions ont déjà été enregistrées.

Le château de Fougères à l'honneur dans une vidéo Youtube

Brandon Waret, un youtubeur qui adore l'histoire, vient de publier sa dernière création sur sa chaîne Youtube. Cela fait un an qu'il sillonne la France pour faire ses vidéos sur des lieux mythiques comme le viaduc de Millau, le palais des papes d'Avignon ou même Saint-Tropez et sa gendarmerie. Pour sa première vidéo en Bretagne, Brandon Waret est allé au château de Fougères..

Pour l'instant le jeune homme de 22 ans finance ses films tout seul, mais il n'est pas contre un petit coup de pouce, et a lancé un financement participatif pour ceux qui voudraient l'aider.