Bretagne, France

Smartmoov, une appli de bonne conduite automobile

Créée à Rennes il y a un an, Smartmoov est une application pour smartphone qui permet de savoir si on conduit bien ou non. Pour cela, elle couple les données récoltées par un boîtier et celles en libre service comme sur GoogleMap.

Explications de son créateur Stéphane Pau :

L'application donne une note sur 100 avec 2 parties : une concernant l'écoconduite et une note sur la sécurité routière. On sait donc à combien on a roulé, si nos virages étaient bons et même si on a mis nos clignotants! Si le code de la route a bien été respecté, la note est de couleur verte, si non c'est rouge. Le créateur de Smartmoov veut d'abord proposer son application aux entreprises pour qu'elles prouvent que leurs collaborateurs sont de bons conducteurs, respectueux aussi de l'écologie.

Mais les particuliers y trouveront aussi leur compte, puisque Stéphane Pau y voit une autre utilisation dans le futur :

L'application a été téléchargée un millier de fois déjà via Androïd pour le moment. Pour se développer, Stéphane Pau va lancer en septembre prochain une levée de fond.

Clap de fin pour La Meule

La Meule c'est l'aventure lancée par Adeline il y a 2 ans. La jeune femme a parcouru sa commune, Grand Champ, dans le Morbihan, à mobylette pour rencontrer les habitants et les faire parler d'eux et de leurs métiers. Ces rencontres donnaient lieu à des vidéos très vivantes sur le net et les réseaux sociaux. Mais l'aventure est terminée. Adeline était en contrat aidé et il vient de se terminer. L'occasion pour elle de publier les meilleurs moments du making off dans une vidéo d'adieux. On peut aussi revoir toutes les vidéos réalisées par Adeline en deux an, il y en a une vingtaine au total de 10 minutes chacune.

A Rennes, on s'inscrit à l'orienthackathon

Derrière ce nom un peu barbare, un événement sur l'orientation organisé à Rennes les 13 et 14 avril prochain mais pour y participer, il faut s'inscrire en ligne avant vendredi prochain Si vous êtes enseignants, parents, élèves ou encore chef d'établissement, vous pouvez vous inscrire ! L'objectif est de proposer de nouveaux outils numériques pour aider les élèves à mieux s'orienter.