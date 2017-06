BUZZ | l'application Dazzl testée pour Carmen à Rennes, l'appel à l'aide de Julien Moreau et la fête de la musique

Dans le Buzz Armorique, on découvre la start-up bretonne Dazzl qui participe aussi à la soirée Carmen de l'Opéra de Rennes. On relaie l'appel à l'aide de l'éco-aventurier breton Julien Moreau qui fait le tour de la Bretagne en paddle. Et on parle d'un site pour préparer la fête de la musique.

L'application Dazzl testée lors de la soirée Carmen à Rennes

Carmen, l'opéra de Bizet, est présenté jeudi soir à Rennes mais aussi dans 25 autres villes bretonnes sur écran géant. Une grande soirée en partenariat avec France Bleu Armorique et France 3 Bretagne à partir de 20h. Une soirée connectée également puisqu'on va pouvoir notamment découvrir via Facebook les ambiances de la soirée dans une quinzaine de villes. Des vidéos diffusées pendant l'entracte et qui seront traitées par la start-up bretonne Dazzl, installée depuis un an à Cesson-Sévigné à côté de Rennes. Cette soirée Carmen va donc servir de test grandeur nature pour l'application Dazzl, qui devrait être disponible en téléchargement d'ici la fin du mois de juin. Le principe de Dazzl c'est de créer une régie virtuelle qui agglomère des vidéos venant de personnes différentes lors d'un événement en direct ou en différé. Pour cela, elle travaille avec une communauté de "Dazzlers", des internautes qui filment avec leur smartphone. Il pourra s'agir de journalistes mais aussi de témoins ou de citoyens. Chaque profil sera identifiable et identifié.

Présentation du dispositif pour la soirée Carmen à Rennes par Thierry Scozzesi co-fondateur de Dazzl Copier

Direct avec France 3 Normandie à 18h | @F3htenormandiehttps://t.co/UamYUVPeJI — Dazzl (@dazzl_tv) May 23, 2017

Julien Moreau a besoin d'un coup de pouce

L'éco-aventurier breton Julien Moreau est parti depuis un mois pour faire un tour de la Bretagne en stand up paddle pour promouvoir la protection de l'environnement notamment auprès des enfants. Il raconte son aventure via Facebook dans de nombreuses vidéos. Mais dans une de ses dernières publications, il écrit qu'il a "Besoin de nous!". Le jeune Breton a déjà plusieurs réponses notamment dans le Finistère et le Morbihan.

Capture d'écran de la page Facebook de Julien Moreau Eco Aventurier

Un site pour organiser sa Fête de la musique à Rennes

Dans deux semaines, le 21 juin, c'est la Fête de la Musique. Si vous n'avez pas d'idée de sortie, le site RennesMusique propose pour la cinquième année consécutive une carte interactive des concerts organisés pour la fête de la musique dans la capitale bretonne. Il suffit de cliquer sur les lieux pour découvrir la programmation en détail. On pourra par exemple aller écouter au Magic Hall, les Marcellu's Bastards.