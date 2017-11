[BUZZ] L'arrivée de la Transat Jacques Vabre, le buzz de Locminé et les histoires de la gendarmerie des Côtes d'Armor

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web. Rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30.

Les images de l'arrivée de la Transat Jacques Vabre

Thomas Coville et Jean-Luc Nélias ont remporté la Transat Jacques Vabre dans la catégorie Ultime lundi à Salavor de Bahia au Brésil. Leur Trimaran Ultime Sodebo a franchi la ligne d'arrivée après 7 jours, 22 heures et un peu plus de 7 minutes en mer. Un nouveau record pour la Jacques Vabre. Un moment que l'on peut revivre sur la page Facebook de la course.

La commune de Locminé dans le Morbihan fait le buzz sur les réseaux sociaux

La mairie de Locminé a déjà fait parlé d'elle en développant il y a quelques semaines une application qui facilite la vie des habitants de la commune. Nouvelle innovation, un passage piéton en 3 dimensions qui a été créé rue de Chateaubriand. Une première en Bretagne, peut-on lire sur la page Facebook de la mairie de Locminé qui explique de quoi il s'agit. En fait le passage piéton est dessiné en trompe-l'oeil, ce qui simule pour l'automobiliste un obstacle et qui l'incite donc à ralentir. La mairie partage trois photos pour que les internautes comprennent de quoi il s'agit. On y voit le maire Grégoire Super et son adjoint aux travaux l'ont testé lundi après midi. Sur Facebook, les commentaires sont plutôt enthousiastes. Beaucoup de personnes disent vouloir le tester pour voir si cela fonctionne.

Les petites histoires de la gendarmerie des Côtes d'Armor

Les gendarmes des Côtes d'Armor ont décidé d'investir Facebook. On y trouve des conseils dans tous les domaines mais parfois on peut y lire aussi des histoires pour le moins cocasses. La dernière histoire date de lundi soir, elle s'intitule "[PORT ILLÉGAL D'UNIFORME] - Un jeune homme se met en scène à Saint-Brieuc". On lit ensuite que le mois dernier, un homme, attiré par l'uniforme, a déambulé plusieurs fois dans les rues de Saint-Brieuc en tenue de sapeur-pompier puis de gendarme. Il se met aussi en scène sur les réseaux sociaux, s'exhibant notamment avec des armes factices, écrit sur Facebook la gendarmerie. La chute de l'histoire la voici : "Le jeune homme a indiqué qu'il souhaitait faire carrière dans la gendarmerie. Mais il aura auparavant l'occasion de découvrir la manière de travailler... des magistrats en répondant prochainement à leur convocation." Effectivement, il est interdit de porter un uniforme quand on n'est pas gendarme, policier ou pompier.

Capture d'écran de la page Facebook de la gendarmerie des Côtes d'Armor - Gendarmerie des Côtes d'Armor

Deuxième histoire relatée dimanche toujours sur la page Facebook de la gendarmerie des Côtes d'Armor. Cette fois, les gendarmes racontent que samedi soir ils ont pris en charge une femme qui sortait d'un club libertin au nord du département. Apparemment, la femme s'est rendu compte après quelques verres qu'elle n'est pas dans une une boîte de nuit ordinaire.. Elle quitte donc précipitamment l'endroit et finit par appeler la gendarmerie pour rentrer chez elle. L'histoire insolite s'intitule "La peur du loup".