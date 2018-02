Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30. Ce vendredi, un Buzz Armorique spécial puisque le président de la Région Bretagne a pris son petit-déjeuner à France Bleu Armorique.

Le président de la région Bretagne a pris son petit-déjeuner à France Bleu Armorique ce vendredi. Une occasion de voir si le successeur de Jean-Yves le Drian est adepte des réseaux sociaux ou non. Et justement, c'est le cas. Loïg Chesnais-Girard est surtout actif sur Twitter sous le pseudo "@LoigCG" avec 4 447 abonnés. Il publie des tweets pratiquement chaque jour, en partageant par la suite sur son compte Facebook.

Parmi les sujets évoqués et partagés, on trouve les communications concernant la Région Bretagne, qui a son propre compte Twitter, il y a aussi des photos de ses déplacements. Il y a par exemple son arrivée dans nos studios :

Arrivée à @bleuarmorique pour la matinale. Merci pour le café ! pic.twitter.com/99n1jdpqCZ — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) February 23, 2018

Ce jeudi, Loïg Chesnais-Girard a posé avec le ministre de l'Éducation Nationale, Jean Michel Blanquer. Les deux hommes se sont entretenus sur plusieurs choses notamment sur les lycées sur l'apprentissage ou encore sur la langue Bretonne :

Et parfois, le président de la région Bretagne poste des tweets un peu plus personnels, comme ce tweet du 24 janvier dernier :

Quand tu montes dans le TGV tôt et de bonne humeur pour attaquer la journée et que ton voisin te renverse un café dessus... #ResterZen#TrouverUneChemise — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) January 24, 2018

En octobre dernier, il a même pris position contre les propos d'un élu du Conseil Régional de Bretagne Christian Le Chevalier, élu FN, qui s'en prenait à l'actrice Clotilde Courau :

Je dénonce fermement les propos indignes tenus par le conseiller régional Christian Le Chevalier. #inadmissible — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) October 18, 2017

En septembre dernier, c'est le petit Fañch qui a été défendu par Loïg Chesnais-Girard :

Fañch ne met pas en danger l’unité du Pays. Au contraire l’accepter c’est reconnaître notre diversité et nous renforcer collectivement. Loĩg — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) September 13, 2017

On lui a posé la question s'il se considéré comme geek. Il répond que non mais avoue que les réseaux sociaux sont quand-même très utile pour acquérir de la notoriété et faire passer des messages.

