[BUZZ] L'histoire de Kenzo parti chercher le Père Noël à Lamballe, les Ouigo et la Digital Tech Conference à Rennes

Sur Facebook, l'histoire de Kenzo parti chercher le Père Noël à Lamballe

Ce sont les gendarmes des Côtes d'Armor qui racontent cette histoire insolite sur leur page Facebook : celle de Kenzo, 5 ans, qui a quitté sa maison dimanche matin à Lamballe pour aller chercher le Père Noël. Heureusement, une aide soignante l'a repéré et a prévenu les gendarmes qui ont retrouvé la maison de l'enfant. Une belle histoire de Noël très commentée sur Facebook où beaucoup d'internautes félicitent les gendarmes et la présence d'esprit de l'aide soignante.

Capture d'écran de la page Facebook de la Gendarmerie des Côtes d'Armor - gendarmerie 22

L'ouverture de la ligne Ouigo Paris Montparnasse - Rennes ne fait pas que des heureux

Désormais les trains lowcost de la SNCF arrivent aussi à la gare Montparnasse donc directement dans Paris et non plus dans des gares de banlieue. Une bonne nouvelle pour certains usagers, mais d'autres dénoncent en parallèle la suppression de la ligne Tourcoing - Rennes! Terminées les liaisons entre les deux villes depuis dimanche. Et ce malgré les protestations des usagers, qui ont pourtant lancé une pétition en ligne. Près de 400 signatures ont été récoltées. Et sur Twitter, plusieurs usagers ont critiqué cette suppression, en vain donc apparemment.

Ouigo: Contre la suppression de la ligne OUIGO Tourcoing - Rennes / Nantes https://t.co/HMB6pKw2O5 via @ChangeFrance — Gilles Laurent (@gilles_laurent_) December 8, 2017

Le succès de la Digital Tech Conference vendredi à Rennes

La #digitalTC est terminée, mais les festivités ne s'arrêtent pas là 😉 À venir dans les prochains jours : de nouveaux articles, photos et vidéos sur l'événement. En attendant, retrouvez notre sélection de news ici 👉 https://t.co/DZHVOBEL2D#bonweekendpic.twitter.com/JjC9F4pzs9 — La FT Rennes St Malo (@LaFTRSM) December 8, 2017

Le hashtag #digitalTC s'est hissé parmi les sujets les plus commentés à Rennes en fin de semaine dernière. Notamment grâce à un défilé de robots vendredi après-midi ! Des robots qui parlent et réagissent tout naturellement quand on leur demande de se présenter. Comme Maava, un robot humanoïde d'un bon mètre cinquante, qui peut servir à l'accueil des visiteurs lors des salons, pour donner des infos par la voix ou par son écran digital. Les participants ont partagé de nombreuses photos et vidéos sur Twitter. On découvre notamment une rencontre improbable entre le président de Rennes Métropole Emmanuel Couet et le robot Spoony.

Et voici Maava qui entre sur la scène de l'@OperadeRennes pour le défilé de robot.e.s: la collection hiver fait sensation à là #digitalTC#Rennespic.twitter.com/rhVMEnwueU — RennesVilleMétropole (@metropolerennes) December 8, 2017