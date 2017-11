[BUZZ] La 1ère régate virtuelle bretonne, l'élection du Marin de l'année et le projet "Au chaud les ados" d'Utopia 56

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30, aussi sur Facebook et Twitter.

Participez à la première régate virtuelle bretonne

A l'occasion du Salon Nautic 2017 qui débute samedi à Paris, Côtes d'Armor Développement, l'agence de développement territorial et touristique du département, propose aux internautes de participer à l'Armor Regata, une course virtuelle de bateau type Figaro qui se déroule le long des côtes costarmoricaines. Le départ est donné lundi 4 décembre à 10h. Il faut s'inscrire dès maintenant via le site du département des Côtes d'Armor. Le jeu se joue sur ordinateur, tablette ou smartphone. L'idée, c'est bien sûr de promouvoir les Côtes d'Armor et ses ports de plaisances comme l'explique Youn-Eli Froger, chargé du web marketing pour Côtes d'Armor Développement :

Youn-Eli Froger, chargé du web marketing pour Côtes d'Armor Développement Copier

Pour cette première édition de l'Armor Regata, Côtes d'Armor Développement a trouvé un parrain de choix : Yann Eliès qui vient de remporter la Jacques Vabre en Imoca avec Jean-Pierre Dick. Le skipper briochin donne même des conseils aux participants de la régate virtuelle.

Selon les organisateurs, les premiers participants de la régate virtuelle ne devraient pas mettre plus de 12 heures à franchir la ligne d'arrivée. A gagner, trois week-end de tourisme et de voile dans les Côtes d'Armor.

Les internautes peuvent élire le marin de l'année 2017

Un vote en ligne est organisé cette semaine par la Fédération Française de Voile pour élire le Marin de l'année 2017. Huit skippers sont en lice cette année : Antoine Albeau - Champion du Monde de Funboard; Delphine Cousin - Vice-Championne du Monde de Funboard; Alexia Fancelli - 3ème aux Championnats du Monde de Formula Kite; Thomas Coville - Vainqueur Transat Jacques Vabre et Record du Tour du Monde en multicoque et Traversée de l'Atlantique Nord; Armel Le Cléac'h - Vainqueur du Vendée Globe; Francis Joyon - Record Trophée Jules Verne; Nicolas Parlier - Champion du Monde de Formula Kite; Jonathan Lobert - Champion d'Europe et Vice-Champion du Monde de Finn. A vous de choisir donc avant vendredi soir via la page Facebook de la Fédération française de voile...

Le projet "Au chaud les ados" d'Utopia 56

L'association bretonne Utopia 56, qui vient en aide aux migrants, a lancé un nouveau projet "Au chaud les ados". Pour l'hiver, l'association veut aider particulièrement les mineurs étrangers qui n'ont pas de prise en charge. En 8 mois, un toit a déjà été trouvé pour plus de 200 jeunes partout en France. Aujourd'hui Utopia 56 lance un appel aux dons pour récolter 27600 euros. Cela financera deux salariés pendant 6 mois qui seront chargés de sortir 80 mineurs de la rue. Pour cela un crowdfounding est en cours via la plateforme ulule. Plus de 21 000 euros ont déjà été récoltés. Les membres de l''association ont d'ailleurs publié une vidéo de remerciement sur leur page Facebook.