La 9ème place du Stade Rennais à la trêve

Les Rouge et Noir ont perdu mercredi soir leur dernier match avant la trêve (2-1 à Monaco). Le Stade Rennais totalise donc 25 points à l'issue de la phase aller de la Ligue 1 et pointe à la 9ème place du classement. De quoi décevoir les supporters même si cela aurait pu être pire vu le début de saison très laborieux. Raphaël commente sur la page Facebook de Sports en Armorique "9e, place fétiche de Rennes quoi. Ventre mou à jamais". Mathieu s'interroge et écrit "apparemment contre les grosses équipes, Rennes n'a pas le droit d'être arbitré normalement". Il fait référence à la faute sur Traoré non sifflée et après laquelle Monaco a ouvert le score hier soir.

⏱ Fin de match cruelle à Louis II... Pris de vitesse dans le 1er acte, les #RougeEtNoir se sont montrés plus entreprenants en 2nde mi-temps. Pas suffisant pour faire tomber le champion de France en titre. Défaite 2-1 #ASMSRFCpic.twitter.com/aHq0ndbSZ3 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 20, 2017

@staderennais numéro 9 ce soir à la trêve! Tout un symbole.... — Eric Esnault (@Ericetno) December 20, 2017

Un sondage en ligne pour les futures navettes spécifiques de Saint-Brieuc Armor Agglomération

La société qui gère les bus TUB de Saint-Brieuc Armor Agglomération interroge les internautes sur les navettes de l'an prochain. En effet dans le cadre d'un appel à projets en faveur de la jeunesse, des lignes de bus de nuit et des navettes spécifiques pour se rendre à certains événements ont été mises en place depuis septembre 2016. Pour 2018, un nouveau sondage est proposé pour déterminer justement les événements qui doivent bénéficier de ces bus.

Un invité de marque sur l'Energy Observer

L'Energy Observer, le bateau 100% autonome en énergie créé par deux Malouins et qui est parti pour un tour du monde, est en escale à Monaco cette semaine. L'occasion d'accueillir un invité à bord : le "Globe-dormeur" Antoine de Maximy qui a passé une nuit à bord du premier navire hydrogène.