Rennes, France

On commence avec le foot et le derby hier entre Rennes et Guingamp

Le derby breton a livré toutes ses promesses autant sur le terrain que sur les réseaux sociaux. Forcément, qui dit derby, dis chambrage sur la toile. Juste avant la rencontre, Morgane, une Rennaise :

Vous l'avez peut-être vécu ce dimanche après-midi avec nous sur France Bleu Armorique, même si Rennes à poussé et bien Rennes a perdu, au final. 1 but a 0 sur une frappe incroyable presque à la dernière seconde.. Alors forcément dans le parcage Guingampais, on exulte...

Pas besoin de Neymar pour vous humilier @staderennais , vous le faites très bien vous mêmes 😂 bravo @EAGuingamp 👏🏼👏🏼#SRFCEAG — Smeas' (@sami_ghalleb) February 4, 2018

Gagner le derby, a la dernière minute et dans leur stade, c'est magnifique ! #SRFCEAG — la fourberie (@nathou_moun) February 4, 2018

Bon, entre nous, c'est quand même le plus beau stade du monde. #SRFCEAGpic.twitter.com/ZSx9WggZKM — SocialRoomFC (@SocialRoomFC) February 4, 2018

Du foot encore avec les jeunes de Bréquigny qui veulent aller à Barcelone

L'équipe U15, moins de 15 ans, de foot de Bréquigny veut participer à la Copa Jordi à Barcelone. Ils lancent donc une cagnotte en ligne et ont démarché des sponsors pour financer leur départ en mars. Ils sont au total 60 enfants. Il faudrait débourser 300 euros par famille, ce qui est trop coûteux pour les plus modestes. L'objectif c'est donc d'avoir les 2/3 pris en charge pour qu'il n'y ait plus que 100 euros à payer par famille de joueur, c'est 12.000 euros à récolter pour trois jours en Espagne. 6.000 euros ont déjà été récupérés via des ventes de brioches et d’huîtres à Noël... Ils ont aussi demandé des subventions à la Fédération de foot et à Rennes Métropole. Vous pouvez, vous aussi, donner un coup de main à ses jeunes footballeurs en faisant un don sur leur cagnotte en ligne via le site ulule.com

Christophe Jaloin est l'un des papas de joueurs motivés

Ecoutez Christophe Jaloin, l'un des papas de ces U15 Copier

Avec en cerise sur le gâteau pour les enfants, une visite du stade Camp Nou de Barcelone. Déjà 235 euros de récolté.

On termine avec les archives de Rennes qui lancent une collecte de documents sur mai 68

"Wanted mai 68". C'est l'appel lancé par les archives sur Twitter pour récupérer des affiches, tracts, et fanzines de mai 68, en prévisions du cinquantenaire de l'événement.

On a retrouvé des vieux pavés de 68, on peut vous les envoyer ? https://t.co/iHE7c0ew0k — Front Social 35 (@FrontSocial35) January 26, 2018

Elles espèrent ainsi enrichir les fonds d'archives municipaux avec ceux des particuliers, et ce jusqu'à juin prochain. Pour participer c'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet des archives de Rennes et de remplir un formulaire en ligne avec les détails de ce que vous possédez. Vous pouvez aussi choisir entre faire don tout bonnement de vos objets, ou les prêter seulement pour permettre leur numérisation avant de les récupérer. Ensuite vous n'avez plus qu'à attendre que les archives vous contactent.