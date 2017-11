[BUZZ] La fille de Michael Jackson à Rennes, le nouveau MOOC de l'Afpa et un cheminot breton sur Twitter

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, rendez-vous chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

La fille de Michael Jackson se filme dans les rues de Rennes

Paris Jacskon, la fille de Michael Jackson, est à Rennes en Bretagne. La jeune femme de bientôt 20 ans a posté une vidéo et deux photos d'elle dans la ville bretonne sur son compte Instagram. Elle y était lundi. Sur la vidéo, on la voit en train de traverser la place Hoche avec un sac à dos et un ukulélé à la main. Elle joue d'ailleurs de l'instrument, et tire la langue à la caméra. Une vidéo de quelques secondes visionnée déjà près de 200 000 fois. Les internautes n'en reviennent pas et s'interrogent, pourquoi Paris Jackson est-elle en Bretagne ? Impossible de répondre pour le moment !

A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on Nov 27, 2017 at 6:32am PST

“my course is set for an uncharted sea.” —dante alighieri A post shared by Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) on Nov 26, 2017 at 11:58am PST

Pendant ce temps-là, Paris Jackson se balade tranquilou dans Rennes ! pic.twitter.com/NIO81ABTg6 — Félix (@FelixChtn) November 27, 2017

A l'approche des fêtes de fin d'année, un nouveau MOOC cuisine avec l'AFPA de Rennes

Pour les fêtes de fin d'années, l'Afpa propose un nouveau MOOC, un Massive Open Online Course. Il s'agit de cours vidéos en ligne qui permettent de découvrir une matière ou un savoir faire. L'Afpa s'est lancé dans les MOOC il y a deux ans et ce fut dès le début un succès avec pour le MOOC sur les bases de la cuisine plus de 55 000 participants. L'hiver dernier, il y a eu ensuite un MOOC pâtisserie. Pour cette 3ème saison, l'Association pour la Formation professionnelle des Adultes créée un MOOC consacré aux accords mets et vins, avec une initiation à l'oenologie, puis des exemples concrets de plats à base de viande et de poisson, notamment pour les repas de fêtes.

Ce MOOC "accords mets et vins" commence lundi 4 décembre. Tout le monde peut s'y inscrire gratuitement via internet, la formation va durer trois semaines. Il faut compter 2 à 4 heures par semaine pour le suivre intégralement car au total ce sont 200 vidéos dont 50 à l'initiation de l'oenologie qui seront proposées aux inscrits. Parmi les formateurs, on retrouve Véronique Roussel de l'Afpa de Rennes qui a déjà participé aux précédents MOOC de l'Afpa.

Twitter pour découvrir le quotidien des cheminots bretons

Bon voilà j'ai fait mon premier TGV mais en AGC ^^ suite à des soucis matériels j'ai assuré le #TGV 8646 jusqu'à Rennes du mieux que j'ai pu à cause du temps. pic.twitter.com/ygsvBf2pCR — ADC Brest (@ADCBrest) November 22, 2017

Sur le compte Twitter @ADCBrest, on peut découvrir le quotidien des cheminots puisque ce compte est alimenté par un conducteur de trains en Bretagne qui à coup de tweets, raconte son quotidien. C'est parfois un peu technique, mais la semaine dernière par exemple au moment du coup de vent, l'auteur du compte Twitter publiait une photo du cockpit du train et écrivait : "Ça commence à souffler pas mal ici, ça va être sympa demain matin avec les feuilles et le rail mouillé :/ ". Ce week-end, il partageait une carte de France du mot train.