La folie Johnny sur le net

Quinze jours après le décès de Johnny Hallyday, la vente de produits dérivés s'emballe sur internet et notamment sur le site spécialisé Le Bon Coin. Pas une heure ne passe sans qu'un nouvel objet ne soit proposé, en Bretagne mais aussi partout en France. Ainsi il y a plus de 1500 annonces rien que dans la région en ce moment et près de 40 000 dans tout le pays. On y vend de tout : des CD, des vinyles, des anciens magazines people qui parlent de la star (certains datant d'avant 2000). Mais il y a aussi des pin's, et même une poupée Johnny comme une poupée barbie vendue à Vitré 175 euros ou encore une lithographie portrait du rockeur et dédicacé par lui vendue 4 900 euros. Dans la démesure, 10 000 euros pour un beau livre sur le chanteur. Mais le mieux, le plus original, c'est peut-être ce petit boîtier présenté comme une véritable boîte à coucou des Guignols de l'info vendue pour 1000 euros par une habitante de Pluduno dans les Côtes d'Armor.

Julien Doré aime les seniors de Landerneau !

Le chanteur est accro aux réseaux sociaux., il a l'habitude de répondre sur Twitter à toutes sortes de messages. Il y a quelques jours, il écrit ce message "D’âge en âge, on ne fait que changer de folie 🙏❤️🙏 Bisous aux Séniors de Landerneau #CocoCâline #Tendresse #OKLM". Sous ce message, une vidéo envoyée par la résidence seniors Fleur de Lin à Landerneau où dans le réfectoire, deux pandas improvisent une chorégraphie sur la chanson Coco Câline de Julien Doré. Les résidents à table enfilent ensuite à leur tour des masques de pandas et se mettent à bouger en rythme. Un clin d'oeil au clip de Julien Doré où lui même danse déguisé en panda. La vidéo des seniors de Landerneau lui a plu puisqu'il l'a partage donc sur Twitter.

Une nouvelle oeuvre sur le sable à Saint-Malo

La photo est à découvrir notamment sur la page Facebook de la ville de Saint-Malo, celle d'une fresque réalisée lundi plage du Môle par le collectif Art de Plage Saint Malo. Le collectif a dessiné sur la plage une sorte de machine infernale qui trace des sillons sur le sable.