[BUZZ] La folie Paris Jackson à Rennes sur Twitter, Romain Le Roux cherche 40 000 euros et une expo connectée à Vannes

Les internautes s'interrogent sur la venue de Paris Jackson à Rennes

Depuis lundi, Rennes est "the place to be". Les Rennais le savaient déjà, mais 2.2 millions de personnes de plus le savent désormais. Il s'agit des fans de Paris Jackson qui la suivent sur Instagram, le réseau social de partage de photos. Comme on l'annonçait mardi matin, la fille de Michael Jackson est à Rennes depuis lundi. Mardi, elle a publié d'autres photos d'elle toujours dans la capitale bretonne, dans le secteur de la place Hoche. A priori Paris Jackson est à Rennes pour participer au projet artistique d'une amie américaine amoureuse de la Bretagne. Sur Twitter, des milliers d'internautes commentent sa venue :

Paris Jackson a Rennes je pleure ma vie là😭 — Yo' (@Ferreyoona) November 29, 2017

Paris Jackson était à rennes et j'étais même pas au courant 😳😭😭 #Rennes#ParisJackson — Camélia 🌹 (@CAnddy42) November 29, 2017

La ville de Rennes va vouloir s'appeler Paris depuis la venue de Paris Jackson 😂 — BREIZHDRAUHL 🔝🤴🏻 (@Breizhdrauhl) November 28, 2017

Le cycliste Romain Le Roux fait un appel aux dons sur le net pour trouver une nouvelle équipe

Le Finistérien, originaire de Guipavas près de Brest, Romain Le Roux faisait parti de l'équipe de l'armée de terre, mais celle-ci s'arrête en fin d'année. Les 13 coureurs concernés sont sous contrat militaire mais n'ont donc plus d'équipe. Romain Le Roux, 25 ans, veut rebondir. Il a donc décidé de lancer une campagne de financement participatif pour intégrer une équipe professionnelle. Cela se passe sur la plateforme bretonne de financement participatif Kengo.bzh. Le coureur cherche à récolter 40 000 euros, une somme qui permettrait de payer son salaire pendant un an et donc d'intégrer une équipe cycliste qui a déjà bouclé son budget.

L'expo très connectée des archives du Morbihan à Vannes

"Scènes de crime" c'est le nom de l'exposition proposée par les Archives départementales du Morbihan. Une exposition très immersive qui plonge le visiteur au coeur de 10 enquêtes criminelles du Morbihan survenues entre le 18ème et le 20ème siècle. A travers 10 faits divers (des crimes passionnels, des crimes crapuleux, des infanticides même), le visiteur prend tour à tour la place de l'enquêteur, d'un juge et peut-être celle de l'accusé. Pour cela une application multimédia a été spécialement créée, pour aider à collecter les indices.

Cela va même plus loin car l'une des enquêtes se joue comme un Escape Game, comme l'explique Florent Lenègre, directeur des archives départementales du Morbihan :

L'exposition très immersive est conseillée à partir de 12 ans. Elle se poursuit aux archives départementales à Vannes jusqu'au 16 septembre 2018.