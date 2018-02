La victoire de Rennes à Lyon réjouit les supporters Rouge et Noir

Le Stade Rennais a battu l'OL dimanche soir (2-0) lors du match de clôture de la 25ème journée de Ligue 1. Une victoire un peu inattendue, mais c'est tout le charme du Stade Rennais. Les buts rennais sont signés Khazri et Siliki. De quoi réjouir les supporters du Stade Rennais qui le font savoir via les réseaux sociaux.

Je crois que personne ne s’attendait à cette défaite de l’OL hier face à Rennes. Un match inattendu... 😒 #OLSRFC — Julien Russo (@russojulien) February 12, 2018

Allez vite le mug OL 0-2 Rennes avec une photo de Khazri en pantoufle en train de boire un café #OLSRFC — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) February 11, 2018

En vente dès demain en boutique du @staderennais la bolée de cidre souvenir de la victoire en terre Lyonnaise #OLSRFCpic.twitter.com/57XoHqY6Tr — LO SΞNZO (@SenzO___) February 11, 2018

Le prochain match du Stade Rennais, c'est samedi prochain à Caen, et ce sera à vivre sur France Bleu Armorique.

AppyJeunes, l'appli pour les jeunes fougerais !

L'application AppyJeunes existe depuis septembre 2016 et a déjà été téléchargée 3.500 fois. Cette application, accompagnée d'un site internet, permet de regrouper sur une même plateforme absolument tout ce qui peut être utile aux jeunes -et même moins jeunes- qui habitent à Fougères. On peut y trouver toutes les idées sorties, les bons plans, mais aussi des infos et les contacts des structures si vous cherchez un travail, un logement, ou encore que vous voulez être bénévole dans une association locale.

Une appli bien utile pour les jeunes comme le confirme Marie-Léonne Le Gac-Cochet, ajointe à la jeunesse à la mairie de Fougères.

Marie-Léonne Le Gac-Cochet, ajointe à la jeunesse à la mairie de Fougères Copier

Pour permettre d'informer les jeunes au mieux, il y a aussi une fonctionnalité "push", c'est quand vous recevez les alertes directement sur votre portable, pour vous signaler un événement ou un bon plan. Une façon de répondre à une demande d'information connectée des jeunes fougerais lors des assises de la jeunesse en 2013, où ce projet d'application a commencé à être conçu.

Comment profiter du Booster de la French Tech ?

Il ne reste plus qu'une semaine pour déposer vos candidatures en ligne si vous lancez une start-up ! Le Booster, c'est un programme de 5 mois avec un jour et demi par semaine, des ateliers intensifs ou encore du mentoring par des dirigeants d'entreprises, pour tester le potentiel de votre projet. Plusieurs start-up sont passées par ce programme avant de connaitre le succès, comme WaryMe ou Smartmoov. Alors évidemment ça a un coût pour profiter du Booster : 300 euros par mois et par start-up. Pour candidater, il suffit de remplir le formulaire sur le site de la French Tech Rennes - Saint Malo, jusqu'à dimanche. Un comité de sélection choisira ensuite les projets retenus pour participer à la 7ème saison du booster.