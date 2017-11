[BUZZ] La maire de St-Brieuc veut la Grande Roue, la Bretagne meilleure région de France et tube chinois sur la Breizh

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique.

On commence ce matin avec ce tweet de la maire de Saint Brieuc

J’invite la grande roue à s’installer à @VilledeStBrieuc pour permettre à chacun de découvrir toute la beauté de notre territoire vu d’en haut !

Cc @Anne_Hidalgopic.twitter.com/bnMqDuMG8c — Marie-Claire DIOURON (@mcdiouron) November 21, 2017

En visite dans la capitale à l'occasion du Congrès national des maires de France, Marie Claire Diouron est tombée sous le charme de la Grande Roue, située place de la Concorde à Paris. Elle sait bien que l'attraction n'est plus la bienvenue dans la capitale. D'ailleurs ce mercredi, à quasiment l'unanimité, le Conseil de Paris à voté pour son retrait en juillet prochain. "J'invite la Grande Roue à s'installer à Saint Brieuc" écrit Marie Claire Diouron sur Twitter en prenant soin de mentionner la maire de Paris Anne Hidalgo. Voila l'appel est fait. Affaire à suivre.. donc.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, la Bretagne est la meilleure région de France

Ce sont les internautes qui ont voté sur le site de classement Topito pour les meilleurs départements de France. Et sans surprise, sans trop de chauvinisme, c'est le Finistère qui termine premier du classement, parce que je cite " Brest, les falaises, Morlaix, les monts d’Arrée, le kouign-amann, les Bretons, la Bretagne. Best département ever". Derrière, en deuxième place, le Morbihan. Les Côtes d'Armor n'arrivent pas loin derrière, à la cinquième place : "Ici on a les côtes de granit rose, les mecs bien roulés, l’En Avant Guingamp et une eau méga froide quand on se baigne dedans on meurt... Bref que du bonheur"

Le Top 5 des meilleurs départements de France, suite à un vote effectué sur le site Topito - Capture d'écran du site Topito

L'attractivité de la région est donc reconnue par les internautes français. Même si on le savait déjà que la Bretagne était le meilleur coin de France !

On termine avec le premier clip de chanson chinoise tourné en Bretagne !

Ce clip d'une chanson en mandarin vient de passer la barre des 3.000 vues sur Youtube. Son titre ? Wo Ai Bulietani, en clair : J'aime la Bretagne. C'est Dantès Dai Liang, un artiste français installé en Chine depuis 14 ans, qui chante. Une chanson très pop à laquelle se mêle le son des binious.

J'imagine que vous avez tout compris, mais pour ceux qui ne maîtriseraient pas encore le mandarin je vous fait la traduction du premier refrain : "J'aime la Bretagne, J'aime la Bretagne, Quand je passe par le Saint Malo de Chateaubriand, La cote de Quibron, Qui ne laisse personne indifférent".

Cette chanson a été écrite il y a 10 ans pour rendre hommage à la Bretagne, il a écrit les paroles, très descriptives. Elles évoquent par exemple la plage de Pipriac, la presqu'île de Crozon, ou encore Perros-Guirec.. Tous ces paysages vous les voyez dans le clip. Vous vous en doutez, Dantès Dai Liang c'est pas vraiment breton mais l'artiste a découvert la région il y a trois ans, puisqu'une partie de son équipe en est originaire. Allez faire un tour, ça vaut le coup.