Bretagne, France

Les étudiants et professeurs de STAPS mobilisés sur les réseaux sociaux

En première année de STAPS, la filière sport, à l'Université de Rennes 2, le nombre des étudiants en quadruplé en 10 ans mais les effectifs d'enseignants ne suivent pas. Une grève reconductible a donc été entamée hier, et la mobilisation s'étend aux réseaux sociaux. Le #OnVeutDesPostes a été créé ainsi qu'un compte dédié @StapsRennesEnColère, qui a notamment tweeté une infographie montrant que depuis 2011, la filière accueille 1.000 étudiants supplémentaires à Rennes, alors qu'un poste d'enseignant a été supprimé.

Nous avons mis à jour notre infographie avec les effectifs de L1 à M2 depuis 2011 : 1000 étudiants de plus pour un poste d'enseignant de MOINS ! #OnVeutDesPostespic.twitter.com/DjV8WbXvGZ — Staps Rennes En Colère (@Profs_Staps_R2) February 12, 2018

Des conditions d'études qui ne peuvent plus durer au STAPS de Rennes. #OnVeutDesPostespic.twitter.com/XRsENUlKy1 — Titouan (@TitouanANESTAPS) February 13, 2018

Marre d'être assis dans les escaliers de l'amphi #OnVeutDesPostes — Charp (@ArthurCharpp) February 13, 2018

Mardi, les étudiants et professeurs ont aussi partagé les vidéos de leur mobilisation devant l'université.

Les archives d'Ille-et-Vilaine vous aident à faire votre arbre généalogique

Si vous souhaitez vous lancer dans la reconstitution de votre arbre généalogique, les archives départementales d'Ille-et-Vilaine viennent de publier une vidéo pour présenter leur travail en la matière. Celle-ci permet de découvrir le lieu, de savoir comment faire une recherche et ce que l'on peut trouver aux archives quand on cherche à en savoir plus sur ses ancêtres. Cette plongée dans l'histoire peut aussi se faire via le site internet des archives.

Envie de retracer votre histoire familiale ? Les @archives35 peuvent vous aider à réaliser votre arbre généalogique. Suivez le guide ⬇https://t.co/lp19oZQwcD — Ille-et-Vilaine (@ille_et_vilaine) February 11, 2018

Février sans supermarché, les bretons se lancent dans le défi

C'est un défi lancé en Suisse l'an dernier, et qui prend de l'ampleur au niveau de la France, y compris en Bretagne : "février sans supermarché" invite les consommateurs à bouder les grandes surfaces pendant un mois et de se tourner plutôt vers les petits commerçants, les maraîchers, les épiceries de village, les producteurs locaux, les magasins vrac...

Le groupe facebook permet d'échanger astuces et conseils

Les participants s'échangent les bonnes adresses pour éviter les hypermarchés

Sur facebook, un groupe a été créé spécialement pour les bretons qui se sont lancés dans ce challenge, "pour tester d'autres habitudes de consommation et pour voir celles que nous pouvons adopter dans notre vie quotidienne ou pas". Le groupe permet aussi aux participants habitant la région d'échanger leurs conseils et bonnes adresses pour réussir à tenir ses engagements jusqu'au 28 de ce mois, y compris pour les achats moins évidents.