Rennes, France

On commence avec les premiers flocons de neige tombés cette nuit en Bretagne

Quelques centimètres de neige ont été relevé en Bretagne et les bretons l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux :

#Météo#Bretagne#Neige Les premières averses neigeuses concernent l'intérieur des terres Bretonnes. Dans le Kreiz Breizh, il neige à Plévin comme le confirme cette vidéo de Gwenaëlle Jouan. Elle relève 2 cm. pic.twitter.com/V97U1I6m9P — Stéven Tual (@StevenTual_off) February 5, 2018

1cm de neige partout, EN BRETAGNE BORDEL #Neige — BolDeMucuscule :p (@BolDeNouil) February 5, 2018

Plounérin : Frontière 22 / 29 pic.twitter.com/9bsiiCLJUp — Greg ELY (@GregsELY) February 5, 2018

On passe maintenant à cette annonce : l'ancienne gendarmerie de Plouguenast est à vendre !

Oui si vous êtes à la recherche d'une maison dans cette petite ville des Cotes d'Armor.. pourquoi ne pas craquer pour l'ancienne gendarmerie ! Elle ressemble à une maison tout à fait banale mais il y a juste Propriétaire de la maison, le département a décidé de la vendre aux particulier sur un site de vente aux enchères.. le site webencheresimmo.fr

Capture d'écran Google Map de l'ancienne gendarmerie de Plouguenast

Un procédé qui avait déjà fonctionné dans le passé nous explique Thibaud Guignard, vice président au conseil départementale des Côtes d'Armor en charge des administrations. C'est grâce notamment à un prix plancher que le département ne perdra pas d'argent.

Ecoutez Thibault Guignard, vice président au conseil départemental des Côtes d'Armor Copier

L'ancienne gendarmerie ne sera mise en vente seulement à partir du 13 mars prochain.

On fini avec cette consultation originale lancée par le ministère de la transition écologique

Oui sur l'avenir de la mer et du littoral. Il faut simplement se rendre sur le site https://www\.merlittoral2030\.gouv\.fr et donner son avis sur tout ce qui touche le domaine maritime. Les usagers, pêcheurs, plaisanciers ou encore transporteurs, sont invités à se prononcer sur le site.

Capture d'écran du site merlittoral2030.gouv.fr

Les avis compilés serviront à élaborer une stratégie nationale pour la mer et le littoral, dès le début de l'année prochaine. Alors comment fonctionne cette collecte numérique ? Pour notre zone, il faut d'abord aller sur l'onglet "Nord Atlantique Manche Ouest". Ensuite, vous n'avez plus qu'à poster votre message ou voter pour un commentaire qui vous a plus. Quelques exemples de commentaires : Gal propose de "Remettre des poubelles sur les plages", Nicolas, lui, propose de "Faire payer un permis aux usagers, comme les pêcheurs à pied, ce qui permettrait d'investir dans l'aménagement, dans des programmes de sauvegarde, de réintroduction, de contrôles, de sensibilisation. "

Pour l'instant, il y a plus de 170 contributions et plus de 1 500 votes. Les avis seront recueillis jusqu'au 25 mars. Sachez que l'économie maritime représente près de 500 000 emplois en France.