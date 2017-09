[BUZZ] La nouvelle défaite du Stade Rennais, la saison 4 de Mobil'Acteurs et Yvan Bourgnon face à un ours polaire

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web et les réseaux sociaux. Rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique, Facebook et Twitter.

Nouvelle défaite du Stade Rennais et nouvelle déception pour les supporters

Rennes recevait Nice dimanche après-midi au Roazhon Park. Les Rouge et Noir ont renoué avec la défaite, en s'inclinant 1-0. Le but niçois est signé Balotelli à 10 minutes de la fin du match.De quoi exaspérer les supporters qui font part de leur déconvenue sur les réseaux sociaux. Certains veulent encore y croire, d'autres voient déjà le Stade Rennais en ligue 2 la saison prochain. D'autres encore pointent du doigt l'entraîneur Christian Gourcuff et l'arbitrage.

Au classement après ce match, le Stade Rennais est 15ème de la ligue 1. Le prochain match des Rouge et Noir aura lieu dimanche à Saint-Etienne, match qui sera à vivre en intégralité sur France Bleu Armorique.

La nouvelle saison des Mobil'Acteurs

A partir de ce lundi et pendant deux semaines, cinq équipes vont relever le défi de laisser leur voiture au garage ! Un défi Mobil'Acteurs proposé pour la 4ème année consécutive par Rennes Métropole et la ville de Rennes à l'occasion de la semaine de la mobilité. Cette année, 5 équipes qui vont tenter de diminuer leur émission de CO2, en utilisant le vélo, le bus, ou la marche à pied. Et pour calculer leurs efforts, ils vont utiliser l'application pour mobile Mobil'Acteurs.

Parmi les nouveautés 2017, via l'application on peut rejoindre une équipe, créer sa propre équipe et challenger un peu les équipes officiellement en course ou alors faire cavalier seul. Objectif : gagner des points.

Et celui qui récolte le plus de points peut prétendre donc à gagner un vélo à assistance électrique. Un tirage au sort sera effectué dans deux semaines.

Yvan Bourgnon se retrouve face à un ours polaire

Le navigateur est parti de Bretagne en juillet dernier pour une expédition entre l'Alaska et le Groenland à bord d'un petit catamaran de 6 mètres sans habitacle et en solitaire. Une aventure qu'il raconte sur une page Facebook et dans son dernier post Yvan Bourgnon raconte en détails sa rencontre avec un ours polaire! Une expérience qui se termine bien. L'ours a fini par partir tranquillement sans l'attaquer.