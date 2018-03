Bretagne, France

La page Facebook de l'EXTRAordinaire Marcel

Affiche réalisée par le papi de Marcel pour la journée mondiale de la Trisomie 21 - DR Page Facebook L'EXTRAordinaire Marcel

Ce mercredi 21 mars, c'est la journée mondiale de la Trisomie 21. L'occasion de parler de la page Facebook de L'EXTRAordinaire Marcel créée par Carole et Sylvain, les parents de ce petit garçon de deux ans porteur de trisomie 21 et qui habite Saint-Jacques-de-la-Lande près de Rennes. Cette page Facebook leur sert à parler de leur quotidien et doit aider à faire disparaitre les préjugés et les différences. Pour cette journée mondial, L'EXTRAordinaire Marcel nous invite à mettre des chaussettes dépaillées. Quelles soient unies, à motif et même trouées, tout est permis! L'idée après, étant de les montrer fièrement et de partager la photo sur les réseaux sociaux avec les hashtag, les mots dièses suivants : #teamextra #teammarcel #stylejoyeux #oddsocks #chaussettesdépareillées #ouiàladifférence ou encore #journéemondialedelatrisomie21. La page Facebook de L'EXTRAordinaire Marcel compte 22 000 abonnés. On y découvre aussi des chansons pour enfants interprétées par Marcel et sa maman avec l'aide de la langue des signes.

La vidéo de présentation des futures Portes Mordelaises à Rennes

Le projet de réaménagement des Portes Mordelaises a été présenté en détails lundi soir lors du Conseil municipal de Rennes. Il s'agit des vestiges de l'enceinte fortifiée de Rennes dont une partie seulement reste intacte entre la rue de Juillet la place du Maréchal Foch près de la place des Lices. D'ici 2021, le rempart et les tours vont donc être rénovées. Pour cela, la ville de Rennes a acquis plusieurs bâtiments qui seront détruits pour faire de la place et mettre en valeur les édifices anciens avec des jardins. Pour se faire une idée du projet, une vidéo de présentation a été publié sur les réseaux sociaux. Une autre vidéo nous apprend que dès le IIIè siècle il y avait une porte à cet endroit. Celle que l'on connait date du 15è siècle.

Vous ne connaissez pas bien l'histoire des Portes mordelaises? Remontez le temps avec l'Office de Tourisme @tourisme_rennes 😀👌https://t.co/xIiWAhhscm — RennesVilleMétropole (@metropolerennes) March 19, 2018

Deux jeunes bretons veulent créer une application pour mettre en valeur les talents des 15-25 ans

Hugo Saloux et Mathis Dabbene sont étudiants en BTS Hôtellerie-Restauration au lycée Yvon Bourges de Dinard. L'an dernier, à la sortie du concours général des lycées, ils ont eu l'idée de créer une application appelée yPtie'. Elle doit permettre aux 15-25 ans de mettre en valeur leurs talents et ainsi d'entrer en contact avec des formateurs ou des chefs d'entreprise.

Présentation de l'application yPtie' par Hugo Saloux l'un de ces créateurs Copier

Pour que cette application yPtie' devienne réalité, les deux jeunes bretons participent au concours "digiSchool Hype Awards 2018" et ils ont besoin de vote pour l'emporter.