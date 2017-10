[BUZZ] La plateforme Mon Avis Citoyen, Marc Le Fur contre la fraude dans le vélo et le Quinquatlantic Challenge

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique et via Facebook et Twitter.

Mon Avis Citoyen, une plateforme pour donner son avis sur sa ville

Depuis un an, la plateforme en ligne "Mon Avis Citoyen" permet aux citoyens de donner un avis sur leur ville. Via un questionnaire rapide, on peut dire ce qui est bien là où l'on vit, mais aussi ce qui ne va pas et comment l'améliorer. L'internaute donne aussi des notes. Les avis laissés sont très concrets. Toute cette matière est ensuite compilée et analysée par les créateurs du site et elle est proposée aux élus locaux concernés qui voudraient s'en servir pour leurs politiques locales. Quatre millions de questionnaires ont déjà été remplis à travers la France. Le site dresse aussi un classement des régions de France, et la Bretagne avec une note de 6.16 sur 10 est la région où il fait le mieux vivre.

Le tweet de Marc Le Fur au sujet du dopage mécanique dans le vélo

Le député LR des Côtes d'Armor Marc Le Fur a tweeté à plusieurs reprises dimanche au sujet du moteur découvert sur un vélo lors d"une course amateur qui se déroulait en Dordogne. C'est la première fois qu'un cas de fraude technologique au moteur est avéré en France. Le député breton en a profité pour rappeler qu'en août dernier il a déposé une proposition de loi pour sanctionner ce genre de pratique.

Avec ma proposition de loi déposée à @AssembleeNat , ce coureur pourrait être sanctionné https://t.co/MLGip1Akvh — Marc Le Fur (@marclefur) October 1, 2017

Deux bretons vont traverser l'Atlantique à la rame

Ils s'appellent Philippe et Gilles, le premier est Directeur dans une grande entreprise à Nantes, l'autre est dentiste à Plougrescant dans les Côtes d'Armor. Ils se présentent comme des seniors. A 58 et 59 ans, ils veulent prouver que la vie commence à 50 ans. En décembre prochain ils vont donc partir des Canaries direction la Martinique pour une traverser sur un canot de 7 mètres où ils vont se relayer jour et nuit. Un défi intitulé "Quinquatlantic Challenge" pour parcourir 5000 km à la rame, soit 1 million de coups de rame environ ! Au delà du défi personnel pour Philippe et Gilles, ce "Quinquatlantic challenge" doit aussi servir à venir en aide à une association consacrée à la recherche, l'éducation et à la prévention santé. Pour cela, un système de don sera mis en place avec pour chaque coup de rame acheté, 1 centime d'euro reversé. L'aventure de Philippe et Gilles sera à suivre via leur site internet.