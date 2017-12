Des Rennais créent Un Grand Marché

Un Grand Marché, c'est une plateforme lancée le 2 octobre dernier par neuf Bretons. La société se trouve à Vitré avec des bureaux à Rennes. De quoi s'agit-il ? D'un site de vente de créations made in France et 100% fait main ! Déjà 8000 créateurs y sont inscrits et proposent plus d'un million de produits : des bijoux, des vêtements pour enfants, de la déco, des sacs, à tous les prix également. Les créateurs de la plateforme ont été alertés en juillet dernier de la disparition d'un site français similaire racheté par le géant américain du secteur. Certains créateurs ne voulaient pas migrer vers cette plateforme internationale, d'où l'idée pour ces Bretons d'en créer une spécifique avec des créateurs français. Voilà comment est né "Un Grand Marché". Sur la plateforme, en plus des créations, il y a un coin mercerie pour acheter du tissu, des boutons ou des perles.

🛠 Nouvelle fonctionnalité 🛠



Les avis ont été mis en place et sont désormais actifs sur vos boutiques !

Acheteurs, vous avez la possibilité d'évaluer vos commandes.

Vendeurs, les anciens avis de vos produits sont importés !



Nouvel épisode de la série "Les Dieux du Cloître" sur SciencesPo Rennes TV

Depuis quelques mois, les étudiants de Sciences Po Rennes réalisent des portraits d'élèves qui font du sport de haut niveau. Pour ce 4ème épisode des "Dieux du Cloître", on découvre le parcours de Thomas Rocher. Le jeune homme n'a pas encore le statut de sportif de haut niveau mais il pratique un sport atypique: la voltige aérienne.

Nouveau tirage au sort pour le projet "Mon Revenu de Base"

"Mon Revenu de Base" est un projet lancé il y a deux mois pour tester en France le revenu universel. En s'inscrivant sur internet, on pouvait participer à un premier tirage au sort pour remporter l'un de ces Revenus de Base, soit 1000 euros par mois pendant un an à utiliser comme on veut. Trois internautes ont été tirés au sort début décembre : deux femmes et un homme dont l'anonymat est préservé. En revanche, on sait qu'ils résident en Nouvelle Aquitaine, en Bourgogne Franche-Comté et en Bretagne!! Ces revenus de base sont financés également par des internautes.