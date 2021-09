BUZZ | La police nationale de Poitiers reçoit un avis bien sympathique sur Google

Un brin d'humour ça ne fait jamais de mal, même quand on ne sait pas exactement de qui cela vient. Sur sa page Facebook, la police nationale de la Vienne partage ce mardi 7 septembre, un avis laissé sur sa page Google.

Habituellement, les notes ne dépassent pas les une étoile sur cinq, mais il y a trois semaines un internaute en a laissé quatre, ajoutant quelques notes d'humour et précisant qu'il "recommande l'hôtel" qu'il a visité en août. "Alors que je ne savais pas où me loger ils m’ont proposé une chambre, s'amuse l'internaute. Accueil un peu brutal mais professionnel, voiture de type kangoo avec siège confortable, un taxi gratuit, j’apprécie vraiment le concept. Le seul bémol : les menottes étaient un peu trop serrées, si possible pour la prochaine laisser un petit peu de mou."