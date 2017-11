[BUZZ] La saison 2 d'Ambassad'air, les enchères de Souffles d'Espoir contre le Cancer et la Transat Jacques Vabre

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30 et sur Facebook et Twitter.

La Saison 2 d'Ambassad'air à Rennes

Ambassad'air, c'est cette initiative qui consiste à mesurer la quantité de particules fines dans l'air à Rennes. Des mesures réalisées par des volontaires. L'an dernier, seuls deux quartiers participaient aux mesures : Villejean et le Blosne. Cette année, Bréquigny se greffe au projet. Il a fallu pour cela recruter de nouveaux Ambassad'air qui munis de leur capteur, à pied ou en vélo, se baladent dans la ville. Les mesures sont enregistrées en temps réel sur l'application mobile Aircasting. Pratique pour éviter les coins pollués.

Des enchères en ligne pour la bonne cause !

Bernard Hinault signant la toile de l'artiste Greg pour les enchères des Souffles d'espoir contre le cancer - DR

Cette année encore l'association bretonne des Souffles d'espoir contre le Cancer organise des enchères sur internet pour recueillir des fonds pour le centre Eugène Marquis de Rennes. Il y a cette fois encore de nombreux maillots de cyclistes dédicacés mais il y a aussi une toile représentant le champion breton Bernard Hinault. Un tableau signé Greg, l'auteur de la BD "Légende dessinée de Bernard Hinault". On y voit le Blaireau en danseuse dans la côte de Daumancy, au moment de son attaque pour conquérir le titre mondial de 1980.

Parmi les autres pièces mises aux enchères, il y des maillots de coureurs cyclistes dédicacés comme celui de Cyril Gautier. La vente se poursuit jusqu'à mi décembre.

Le départ de la Transat Jacques Vabre

Ce dimanche, les skippers de la Transat jacques Vabre ont quitté le Havre direction Salvador de Bahia au Brésil. Un départ a revivre sur le net via le site ou les réseaux sociaux de la course en mer.

La plupart des skippers sont aussi sur les réseaux sociaux pour faire vivre leur traversée sur le net. C'est à suivre avec les hashtags #TJV2017 ou #TransatJacquesVabre.