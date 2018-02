Début du vote pour la saison 3 du Budget Participatif à Rennes

La saison 3 du Budget participatif de Rennes entre dans une nouvelle étape puisqu'à partir de ce jeudi 1er février, les Rennais et les Rennaises peuvent voter en ligne pour les projets qu'ils préfèrent. Cette année, 235 sur 525 proposés sont soumis au vote. Sans conditions d'âge ni de nationalité, les habitants de Rennes peuvent donc aller sur internet et voter pour leurs dix projets préférés, dans la limite de 3.5 millions d'euros (c'est la somme allouée au budget participatif cette année encore). Parmi les projets proposés : l'installation de passages piétons en 3D, l'aménagement d'une tyrolienne au centre de l'avenue Henri Fréville, l'installation de jardinières pissoirs dans les lieux de fête l'été, ou encore une maison du jardinage à Rennes pour rendre le jardinage accessible à tous. Voilà quelques uns des 235 projets soumis au vote jusqu'au 25 février prochain. Les projets lauréats seront dévoilés dès le lendemain. A noter qu'un vote papier est aussi organisé à partir du 10 février.

La nouvelle lettre de Manon, fille d'un agriculteur breton

Alors que les agriculteurs bretons se mobilisent ces derniers jours pour défendre leurs prix de revient, on évoque le nouveau texte de Manon Kernoa. Manon, c'est cette jeune bretonne d'aujourd'hui 17 ans qui vit à Landudec près de Quimper dans le Finistère et qui l'an dernier a publié sur Facebook une lettre adressé à son père "ce héros", un papa agriculteur pour lequel elle était inquiète. La jeune femme avait pu en discuter avec Stéphane Le Foll alors Ministre de l'Agriculture. Cette semaine, Manon a publié un nouveau texte sur sa page Facebook où elle revient sur les 18 mois passés. Elle écrit que "sans le vouloir elle a libéré une parole qu'on entend trop peu". Manon écrit encore "Un an et demi après, j’ai toujours les mêmes craintes, mais je ne perds pas espoir. Je ne me sens plus seule, de nombreux enfants d’agriculteurs sont dans la même situation que moi. Je vais toujours aider mon père quand il a besoin de moi, que ce soit pour s’occuper des veaux ou de la clôture, même si cela m’enlève une grasse matinée. Elle termine par une citation de Bertolt Brecht : "Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas à déjà perdu."

La vidéo d'un phoque qui se prélasse dans le port du Légué à Saint-Brieuc

Elle circule sur les réseaux sociaux et notamment Youtube : la vidéo d'un phoque ou veau-marin filmé plusieurs minutes sur le port du Légué à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Le film a été mis en ligne par Yann Le Meur, un vidéaste et photographe amoureux de la nature qui a sa chaîne Youtube et son blog, et qui le week-end dernier a publié cette vidéo d'un phoque qui se prélasse au bord de l'eau, avant de plonger dans la mer et de nager dans le port du Légué pour jouer avec les oiseaux. La vidéo fait plus de 25 minutes. Sachez que toute la première partie de la vidéo a été tournée par Catherine Jeusselin Bouquer, une habitante de Plérin. C'est d'ailleurs cette Bretonne qui a prévenu l'amoureux de la nature de la présence du phoque.