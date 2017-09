[BUZZ] La saison 3 du budget participatif de Rennes, le blog "Votre Tour du Monde" à St-Malo et des portraits de bretons

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web. Rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30 sur l'antenne de France Bleu Armorique et en réécoute sur notre site internet.

La saison 3 du Budget Participatif de Rennes

Pour la 3ème année consécutive, la ville de Rennes va utiliser une partie de son budget pour réaliser des projets choisis par les habitants ou les associations. Au total ce sont 3.5 millions d'euros soit 5% du budget de Rennes qui sont consacrés à ce Budget Participatif. Pour présenter le dispositif, une réunion d'informations est organisée ce mercredi au TNB à partir de 18h. Ensuite, les habitants sans conditions d'âge ni de nationalité pourront déposer leurs idées de projets pour Rennes via le site de la fabriquecitoyenne.rennes.fr. Ce sera du 2 octobre au 5 novembre prochain. Enfin les Rennais pourront voter via internet pour les projets qu'ils souhaitent devenir réalité.

Lors de la première saison du Budget Participatif, 54 projets ont été sélectionnés, il y en a eu 44 l'an dernier. Ils sont soit déjà devenus réalité ou sont en train de l'être. C'est le cas notamment d'un des projets imaginés par Myriam Trellu, qui voulait végétaliser la Vilaine et qui a eu l'idée d'y mettre des jardins flottants. Des embarcations qui sont en cours de test et qui pourraient être déployés au printemps prochain. Pour cette habitante de Rennes, il ne faut pas hésiter à se lancer et à proposer ses projets :

A noter que Rennes accueillera fin octobre la 2ème édition des rencontres nationales du Budget participatif avec les villes de Grenoble, Montreuil et Paris.

Encore une vidéo de Saint-Malo qui cartonne sur le web

Le blogueur Bruno Maltor est venu en Bretagne. Son blog "Votre Tour du Monde" existe depuis 2012. Il y parle de ses bons plans voyages, de ses coups de coeur, des galères et des choses qu'il a détestées également. Cette fois, il visite Saint-Malo mais aussi Dinan puis le Mont-Saint-Michel... en Normandie! Il filme même la Merveille depuis un ULM.

Une plongée dans l'histoire du Centre Bretagne des années 30 aux années 50

Le comité d'action culturelle des Côtes d'Armor vient de créer une base de données en ligne où l'on peut désormais admirer plus de 5.300 photos d'époque. Ce sont des portraits de mariés, de communiants ou encore de conscrits. Des photos en noir et blanc issues principalement du fond personnel du photographe Pierre Ollitrault et qui ont été prises entre 1930 et 1950 dans le Centre Bretagne.