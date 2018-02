Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Bretagne, France

Skilivioo, une solution connectée pour les demandeurs d'emploi

Skilvioo, c'est une application numérique expérimentée depuis quelques semaines par le réseau SPEF Bretagne (Structures Proximité Emploi et Formation). Une solution qui est testée lors des rendez-vous par les conseillers de Point Accueil Emploi et qui sert à révéler les compétences des personnes en recherche d'emploi ou de formation et de les croiser avec les offres.

Explications d'Anne-Claire Viemont de chez Skilvioo Copier

L'expérimentation va être menée jusqu'en juin prochain dans 8 structures (Liffré, Cesson-Sévigné, Pipriac, Monfort Communauté et Val d'Aubigné) avant, si c'est efficace, d'être généralisée. A noter que chaque utilisateur a un compte personnel Skilvioo, et qu'il peut aussi se connecter à son compte depuis son smartphone ou sa tablette pour continuer sa recherche d'emploi ou de formation.

Le château de Fougères fait le buzz dans une vidéo parodie d'Harry Potter

La dernière vidéo réalisée par Joueur du Grenier, un youtubeur breton très connu qui teste des jeux vidéos, est une parodie d'Harry Potter. Un épisode de plus de 37 minutes très bien fait et qui a été tourné dans le château de Fougères avec plus de 100 participants. Le film est une parodie de l'histoire du célèbre sorcier à lunettes qui présente les jeux vidéos qui lui sont consacrés. Une vidéo qui cartonne avec déjà près de 2 millions de vues sur Youtube.

Un quiz pour jardiner avec Philippe Munier, l'expert-jardin de France Bleu Armorique

Le spécialiste jardin de France Bleu Armorique Philippe Munier sera présent au Salon de l'habitat de Saint-Brieuc les 10, 11 et 12 mars prochain. Il y donnera des conseils personnalisés aux visiteurs comme il le fait le week-end sur France Bleu Armorique. Mais pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, il y a un jeu en ligne pour gagner des séances de coaching avec Philippe Munier, qui vient chez vous vous aider à décorer ou à jardiner! Pour tenter de gagner ces séances, il faut répondre à quelques questions (faciles). Bonne chance!