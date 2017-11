[BUZZ] La tournée des Trans, Les Inachevés cherchent des idées et un maillot du Barça aux enchères pour la bonne cause

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique.

Début de la Tournée des Trans ce jeudi

Avant les Transmusicales en décembre, six dates de concerts gratuits sont prévues dans l'ouest de la France, dont quatre en Bretagne. C'est Rennes qui ouvre le bal ce jeudi avec Le Groupe Obscur, Smooth Motion et The Midnight Revolution qui montent sur scène à l'Ubu à 20 heures avant de revenir pour les Transmusicales en décembre. Sur la page Facebook des Transmusicales vous pouvez déjà retrouver une vidéo du groupe The Midnight Revolution pour vous donner un petit aperçu du concert de ce soir.

L'organisation prévient aussi sur Twitter que des compils sont à gagner pour les 150 premiers spectateurs à franchir la porte.

Tournée des #Trans2017 | J-1 avant la 1ère date à @UbuRennes avec Smooth Motion, The Midnight Revolution et Le Groupe Obscur !

Compils à gagner pour les 150 premiers à franchir la porte + places à gagner par tirage au sorthttps://t.co/Mj3R6BbFzvpic.twitter.com/4ZK1fXS7KC — Trans Musicales (@TransMusicales) November 15, 2017

Les Inachevés en appellent aux internautes pour préparer leurs prochaines vidéos

Le duo comique de Rennes, Les Inachevés, vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo pour fêter en avance ses 100.000 abonnés sur Youtube. Ils en ont déjà 95.000. Une vidéo dans laquelle on voit l'un d'eux bousculer les passants, lâcher le paquet qu'il tenait dans les mains avant de le fixer, sans bouger. Les réactions des passants sont assez drôles. Mais au-delà de cette nouvelle blague en caméra caché, les Inachevés ont un message pour les internautes : ils cherchent des nouvelles idées pour leurs prochaines vidéos. On peut donc leur laisser un message via Youtube. Et les idées ne manquent pas.

Un maillot de foot du Barça dédicacé par toute l'équipe mis aux enchères pour une association bretonne

Voilà un cadeau qui pourrait plaire aux amateurs d'autant que c'est un maillot un peu collector car il a été signé par l'équipe de l'an dernier, notamment donc par Neymar mais aussi Messi, Suarez, Iniesta, Busquets et les Français Digne et Umtiti. L'association "La Pierre Le Bigaut, mucoviscidose" organise chaque année une course cycliste à Callac dans les Côtes d'Armor en juin pour récolter des fonds pour lutter contre la maladie. Cette fois, l'association met aux enchères ce maillot du FC Barcelone. Sur la page des enchères, on apprend que ce maillot a été obtenu par Nils, étudiant en BTS au lycée Notre-Dame de Guingamp. Originaire de Barcelone, Nils et sa famille sont en contact avec des joueurs du FC Barcelone. C'est comme cela qu'il a pu obtenir ce maillot dédicacé. Les enchères se poursuivent jusqu'au 24 décembre. Prix de départ 1000 euros, l'ensemble de la vente sera reversée à l'association "La Pierre Le Bigaut, mucoviscidose". Association qui a déjà collecté cette année 680 000€ soit 18 projets de recherche sur la mucoviscidose financés en 2017.