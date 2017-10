[BUZZ] La vidéo de Guipry-Messac pour trouver un médecin, Good Morning Rennes saison 3 et le tunnelier Elaine

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique et sur Facebook et Twitter.

Guipry-Messac fait sa pub en vidéo pour trouver un médecin

Voilà une nouvelle vidéo réalisée en Bretagne pour trouver un médecin. Cette fois c'est Guipry-Messac au sud de Rennes qui est à la recherche d'un nouveau médecin. Il y en a encore sur la commune mais ils vont bientôt partir à la retraite. La municipalité prend donc les devants et a fait réaliser une vidéo de promotion pour attirer un nouveau docteur à Guipry-Messac. Les images ont été tournées en juin dernier par deux journalistes rennais, Jean-Christophe Collet et Robin Laumonnier pour leur société Envie de Plume. Le film s'intitule SOS médecin et il met en scène de très nombreux habitants et commerçants, ainsi que des professionnels de santé qui font la promotion de leur commune.

Le retour de Good Morning Rennes

Pour la 3 année consécutive, l'association Good Morning Rennes propose de faire la fête avant d'aller travailler. On appelle le cela le "Before Work". La première fois, la fête avait eu lieu dans la Salle de la Cité à Rennes. L'an dernier, la fête avait eu lieu à la piscine des Gayeulles. Pour la 3ème édition de Good Morning Rennes, l'association investit l'Opéra le 19 octobre. Pour cela, elle a besoin de bénévoles et lance un recrutement via Facebook

La vidéo du tunnelier à son arrivée à la station Gros-Chêne

Et de 8... Plus qu'une station avant le puits de sortie. Après 7 150 mètres parcourus, pause d'une quinzaine de jours avant de repartir. pic.twitter.com/aJaA6IunLH — RennesVilleMétropole (@metropolerennes) October 2, 2017

Les images toujours aussi impressionnantes, celles du tunnelier qui creuse la ligne B du métro de Rennes. Elaine, de son petit nom, est arrivée à la station Gros Chêne lundi soir. Le tunnelier a percé le tympan de la station à 19h25 précises. C'est la 8ème des 9 stations de la future ligne B du métro Rennes.