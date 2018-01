Rennes, France

On commence avec cette vidéo du stade Rennais

Quand les Rouge et Noir vont au restaurant, c'est toujours un joueur qui paye l'addition pour tout le monde, c'est une tradition. Le principe est simple, le capitaine du stade Rennais, en l’occurrence Benjamin André, tire au sort le joueur qui va payer la note. Il met toutes les cartes bleues dans un chapeau et le nom de l'heureux gagnant tombe.

Le tirage au sort pour celui qui paye le resto >>>>>

Désolé @Sanjin_Prcic 😅 pic.twitter.com/oJCGOWk9a6 — Le Twittos du SRFC (@xsregy) January 24, 2018

Une vidéo partagée ensuite sur Instagram. Bon ce soir là, le joueur serbe n'a pas payé pour tout le resto mais seulement pour toute l'équipe.

On enchaine avec l'opération hashtag #AquaDeiz, lancée par la région Bretagne

À l'occasion du Carrefour de l'eau, qui se tient au parc des expos depuis hier et qui se déroule encore aujourd'hui.. la Région Bretagne lance le hashtag #AquaDeiz sur Twitter.

Partenaire du @CarrefourEau, ce grand RV des acteurs de l’eau, la Région #Bretagne décernera les Prix zéro phyto à 65 communes, proposera un débat sur les solidarités de l’eau et lancera #AquaDeiz, pour promouvoir les événements de sensibilisation à l’eau https://t.co/WjYbZ1xRtQhttps://t.co/Vci3ZXO37o — Région Bretagne (@regionbretagne) January 23, 2018

En clair, c'est une opération de recensement. Si vous organisez un événement grand public, en lien avec la gestion de l'eau, vous pouvez mettre un petit message sur le hashtag. On vous demandera ensuite de répondre à 10 questions sur un questionnaire en ligne.

La région Bretagne enfin fera une sélection de tous ces projets. Le but de l'opération est de sensibiliser les bretons aux enjeux de l'eau et pour qu'ils en fasse bon usage au quotidien l'événement aura lieu du 17 au 30 mars prochain dans toute la Bretagne, le 24 mars à Rennes. Attention.. les inscriptions ferment le 9 février !

On termine avec cette belle initiative du club de foot de Ginglin-Cesson, dans les Côtes d'Armor

Des membres de ce petit club de Saint Brieuc ont décidé de réaliser une vidéo pour dire non au racisme et à l'antisémitisme.

Plus de 20 nationalités se côtoient dans le club de l'AS Ginglin-Cesson - Capture d'écran de la vidéo Youtube

Guy Le Coz, le président du club, nous détaille le contenu de cette vidéo : "Ça part d'une vidéo nationale où des professionnels avaient déjà dit non au racisme comme ça, alors on a voulu s'en inspirer et de décliner Non au racisme avec tous les jeunes du club, des 23 nationalités différentes. Ils sont à la fois sérieux et souriants".

Vous pouvez retrouver la retrouver sur Youtube ou sur la page Facebook du club. Elle est officiellement présentée ce jeudi midi au siège du club en présence, notamment, de Frédéric Potier, délégué interministériel en charge de la lutte contre le racisme. Il vient de Paris exprès pour féliciter le club. La prochaine étape pour les dirigeants, c'est le journal de l'AS Ginglin-Cesson, diffusé sur Facebook qui abordera aussi les notions de racisme et d'antisémitisme.