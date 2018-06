Boy with the frog et une quarantaine d'oeuvres de la Collection Pinault vous attendent cet été à Rennes, du 23 juin au 9 septembre dans le @LeCouventRennes et au @mbar_officiel Informations et réservations > https://t.co/9nfmFAwuPH#VisitRennes#CollectionPinault#art#Bretagnepic.twitter.com/OPNQaGfBq4