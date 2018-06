Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Saint-Malo, France

Le blog "Malouin(e) Suis" offre une nouvelle façon de découvrir Saint-Malo ou plutôt ses habitants. Ce site a été imaginé par la journaliste Béatrice Ercksen, elle même originaire de la cité corsaire.

Depuis janvier 2017, elle propose chaque mois ou presque le portrait d'un Malouin ou d'une Malouine, ou de quelqu'un de passage dans la ville. Il ne s'agit pas des gens les plus célèbres de Saint-Malo, mais des "petites gens" comme on dit. "L'idée, explique la créatrice du blog, c'est de dire que la richesse d'une ville c'est aussi sa diversité". On y croise donc Pierre, un pêcheur à pied, Anne qui n'a pas peur d'aller se baigner quelque soit la saison, Stéphane le premier agriculteur bio de Saint-Malo ou encore Véro, une des dames pipi de la cité corsaire. De très belle rencontres illustrées par des photos de Gérard Cazade, un photographe professionnel labellisé portraitiste de France. Il y a déjà 32 portraits à découvrir sur le blog "Malouin(s) Suis" ou la page Facebook du même nom.

Et savez-vous pourquoi ce nom d'ailleurs? Il s'agit de la devise officieuse de Saint-Malo qui pendant 4 ans à la fin du XVIème siècle a été indépendante. On y disait alors "Ni Français, Ni Breton, Malouin Suis".