[BUZZ]Le château de Fougères bientôt en réalité augmentée, les Fragritwittos et le Tour de France en courant d'un breton

La réalité augmentée peut-être au château de Fougères

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui ont lieu ce week-end, la ville de Fougères présente le projet VISTA AR. Un projet trans-manche auquel elle participe avec Exeter au Royaume-Uni. Il s'agit d'un programme de recherches pour trouver de nouveaux outils numériques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Le projet vient juste d'être lancé et ne doit pas aboutir avant plusieurs années mais la ville de Fougères a déjà quelques pistes de réflexion qu'elle va présenter samedi et dimanche. Ainsi les visiteurs pourront mettre devant leurs yeux un casque de réalité virtuelle qui les plongera dans l'histoire du Château de Fougères.

Que verra t on? La réponse d'Evelyne Gautier Le Bail adjointe au maire déléguée à la culture et au patrimoine à Fougères Copier

Le projet VISTA AR n'en est qu'à ses débuts mais d'ores et déjà le château de Fougères est en train d'être scanné en 3D. A terme le site breton espère augmenter le nombre de ses visiteurs, il y en a déjà près de 100 000 chaque année.

La version numérique du Musée de Bretagne

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine ce week-end, le musée de Bretagne aux Champs Libres à Rennes lance son nouveau site internet Un site qui va permettre de découvrir en ligne une partie importante de ses collections puisque près de 150 000 objets et documents ont déjà été numérisés. Un musée numérique à découvrir donc dès samedi.

Les agritwittos vont se réunir!

Les agriculteurs ont encore rendez-vous au SPACE à Rennes ce vendredi. le salon international des productions animales ferme ses portes ce vendredi soir. Un salon professionnel très connecté cette année. Il faut dire que les agriculteurs français utilisent de plus en plus les nouvelles technologies dans leurs exploitations. Certains de ces agriculteurs sont aussi sur Twitter, ils se surnomment d'ailleurs eux-même des "agritwittos" et il y en a beaucoup en Bretagne qui témoignent sur le réseau social de leur quotidien. Des agritwittos qui vont pour la première fois se rassembler mi novembre près de Tours. C'est Cyrille Champenois, un agriculteur des Ardennes, qui a eu envie de fédérer les agriculteurs qui comme lui étaient des adeptes de Twitter. L'association "France Agri Twittos" est en train de naître et déjà donc une rencontre est prévue les 18 et 19 novembre prochain. Il s'agit d'une association apolitique et hors syndicat pour échanger aux quatre coins de la France. Une association qui a évidement son compte Twitter.

1er sondage terminé ! Bravo à tous, on a la date, le lieu et une idée de combien on sera... Encore bcp de boulot, on compte sur vous ! 👏🤝 pic.twitter.com/0wmAC0jUIs — Franceagritwittos (@Fragritwittos) July 3, 2017

Le Tour de France... en courant d'un Breton

Kevin Brault a 21 ans et en mai dernier ce jeune breton est parti pour un Tour de France en courant et en autonomie. 4600km en 88 étapes soit 50 km de moyenne par jour, c'était le programme de cet aventurier. Une aventure qui s'achève ce vendredi soir puisque Kevin doit retrouver son lit après quatre mois sur les routes. Il est attendu vers 17h à Fougères, ville d'où il est parti fin mai avec seulement un hamac et une couverture de survie. Son Tour de France en courant, Kevin l'a raconté sur Facebook.