BUZZ | le concours #TattooCarmen de l'Opéra de Rennes, les travaux en gare de Rennes et le Binic Folk Blues Festival

Dans le Buzz Armorique, les détails du concours de l'opéra de Rennes pour gagner des places VIP pour aller voir Carmen de Bizet le 8 juin. On parle aussi des travaux en gare de Rennes et de la station de métro qui n'est plus desservie. Et le Binic Folk Blues Festival qui fait appel aux dons.

L'opéra de Rennes lance un concours sur internet autour de Carmen

Le 8 juin prochain le célèbre opéra Carmen de Bizet sera joué à l'Opéra de Rennes et retransmis sur écran géant sur la place de la mairie mais aussi dans 26 autres villes bretonnes. Pour l'occasion, il y a des places VIP à gagner. Comment? Déjà il faut se procurer le tattoo éphémère créé pour l'occasion. Un tatouage avec un coeur transpercé par un poignard qui va être distribué gratuitement à partir de lundi dans plusieurs sites. Une fois le tattoo récupéré, il faut se prendre en photo avec et la poster soit sur Twitter, soit sur Instagram avec le hashtag #TattooCarmen. L’auteur de la photo la plus originale gagnera deux places VIP ainsi que la chance d’assister au désormais célèbre salut final des artistes depuis le balcon de l’Opéra de Rennes. Le concours se termine le 6 juin à midi.

Le métro ne passe plus à la gare de Rennes à partir de lundi

La station gare est fermée jusque fin août à cause des travaux pour la ligne B et la nouvelle gare. Il faut descendre à Charles de Gaulle pour aller prendre son train ou alors, prendre les bus C1, C2 et 11, déviés pour prendre les passagers juste devant les escaliers du métro. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook Gare de Rennes. Sachez aussi pour vous orienter dans Rennes en travaux, il y a l'application mobile RennesCircul.

Appel aux dons pour la 9ème édition du Binic Folk Blues Festival

La 9ème édition du Binic Folk Blues Festival aura lieu du 28 au 30 juillet prochain. La particularité de ce festival sur la plage, pas très loin de Saint-Brieuc, c'est qu'il est complètement gratuit! Tout le monde peut venir assister aux concerts. L'année dernière, près de 40 000 festivaliers y ont participé. Et cette année, pour pouvoir se tenir, le festival a besoin de dons. Pour l'instant, le festival a récolté moins de 2000 euros, loin des 35 000 euros visés. Le festival est financé par des entreprises et les collectivités publiques à hauteur de 15%. Le reste des ventes de boisson, de places de camping, le jour du festival et donc des dons!