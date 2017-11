[BUZZ] Le derby Stade Rennais / FC Nantes sur la toile, web-série sur la vieillesse et l'appel aux dons de la SNSM

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique.

Et d'abord le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes ce samedi après-midi

On commence à se chambrer sur la toile, avec par exemple ce supporter Rennais.. un peu cash, il faut le dire:

"Allez mes Rennais, on compte sur vous pour les bouffer ces canaris"

#SRFCFCN allez mes Rennais on compte sur vous pour les bouffer les canaris — Antoine GALLIEN (@GallienA) November 23, 2017

On enchaîne ensuite avec les chambrages d'un supporter Nantais..

"à Lisbonne, il y a le stade de la Luz.. à Rennes, le stade de la loose.." ou encore "entre Rennes et Nantes, il y a 100 kilomètres et 8 titres de champion de France qui nous sépare"

Et puis, on s'éloigne pas trop non plus du terrain et des derniers résultats entre les 2 formations, puisque les fans des rouge et noir se souviennent notamment du 4-1 infligé par les Rennais au FC Nantes. C'était en mars 2016, avec notamment un triplé d'Ousmane Dembélé, le joueur sera d'ailleurs présent ce samedi après midi sur la pelouse pour donner le coup d'envoi fictif de ce derby à 17h.

On continue avec ce projet d'un couple breton qui met en avant les seniors d'Amérique du Sud

Pauline est Parisenne, journaliste reporter d'image. Grégoire, lui, est Rennais, spécialiste du numérique et des réseaux sociaux. Ensemble, ils ont monté une web-série mettant à l'honneur les anciens. Ils reviennent tout juste d'un voyage de 8 mois en Amérique Latine, où ils ont filmés et pris en photos des seniors dans plusieurs pays. Leur but est de faire évoluer notre regard sur la vieillesse. À partir ce ces clichés, ils en ont fait une web-série, découpée en 14 épisodes de 2 minutes 30 maximum. Et parmi ces séquences, Grégoire en a retenu 2 en particulier.

Ecoutez Grégoire Even, créateur avec son épouse de la web-série, qui retient 2 portraits en particulier Copier

Rosa et l'amérindienne en question sont à retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et le blog du projet qui s'appelle changeontderegard.com. 14 épisodes sont donc à découvrir.

Capture d'écran du site www.changeonsderegard.com/ - Capture d'écran www.changeonsderegard.com/

Et on termine avec cet appel à l'aide de la part des sauveteurs en mer

Oui pour mener à bien leur missions, ils ont besoin de financement et donc de vous ! Pour vous faire une idée, l'équipement d'un sauveteur embarqué, c'est 1.500 euros.

Il faut aussi former les bénévoles, ce qui fait encore un coût. Donc c'est un "SOS budget 2018" qui est lancé sur internet. Un site dédié vient d'être créé sur lequel vous pouvez faire un don ponctuel ou récurrent tous les mois. Sachez que votre don est en parti, défiscalisé.

Sur le site, vous avez également le témoignage de plusieurs sauveteurs sur l'utilité de ces dons. Pour en faire un, il vous suffit juste d'aller sur jesoutiens.snsm.org