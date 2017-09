[BUZZ]Le festival du film britannique de Dinard sur le net et la page Facebook de l'imitateur breton Laurent Chandemerle

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, à découvrir dans le Buzz Armorique chaque jour à 7h25 et 17h30 ou via Facebook et Twitter.

Les internautes racontent le séisme ressenti au sud de Rennes

La terre a tremblé tôt jeudi matin à 3h43 au sud de Rennes. Un séisme de magnitude 3.9 dont l'épicentre était près de Janzé et Châteaugiron. Sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de France Bleu Armorique, beaucoup d'internautes racontent ce qu'ils ont ressenti.

Comme @Nanou qui a senti les secousses à Corps-Nuds : "j'ai cru qu'il s'agissait d'un coup de tonnerre très fort mais j'ai senti que la maison bougeait, les portes ont vibré assez fort. Mon chien est venu se réfugier dans la chambre en tremblant."

Témoignage aussi de @Michèle à Châteaugiron: "cette nuit, j'ai entendu un bruit sourd et la maison a tremblé en même temps , comme si elle avait été heurtée. Je n'ai pas pu me rendormir, je croyais avoir rêvé."

@Anne écrit sur Facebook : "j'ai ressenti cette secousse très bien cela m'a réveillé à 3h43 à Mordelles, ma TV à craquer et mon lit a tremblé, mon ami lui n'a rien entendu".

@Anita a cru que c'était de l'orage.

#Séisme bien ressenti cette nuit à @chateaugiron à 3h43 ! Ça fait vraiment bizarre de se réveiller à cause d'un tremblement de terre ! https://t.co/iW6m865yBq — Charlotte AYMOND (@Charmond44) September 28, 2017

Le Festival du film britannique de Dinard, un événement connecté

Ce mercredi, c'était le début du Festival du Film Britannique de Dinard. Pour suivre le festival sur le net, rendez-vous d'abord sur le site, mais aussi via Twitter et Facebook.

La page Facebook de Laurent Chandemerle, l'imitateur breton de France Bleu Armorique

Laurent Chandemerle, l'imitateur breton (de Plaintel dans les Côtes d'Armor) a créé début septembre une page Facebook spécifique pour les chroniques qu'il fait chaque jour sur France Bleu Armorique. L'occasion de le découvrir en vidéo. Cela vaut le coup d'oeil surtout que pour certaines chroniques, Laurent Chandemerle réalise de vrais petits films où il joue tous les personnages.